Олимпиада-2020
Плавание
Климент Колесников
Антон Чупков
Светлана Чимрова
#Олимпиада-2020 #Плавание #Климент Колесников #Антон Чупков #Светлана Чимрова
Поделиться:

🥉🇷🇺 Колесников выиграл бронзу в плавании, Чупкову не хватило 0,11 до медали

0

На Олимпиаде-2020 были разыграны несколько комплектов наград в плавании:

Климент Колесников стал бронзовым призером на дистанции 100 м вольным стилем. С олимпийским рекордом победил американец Дрессел, австралиец Челмерс стал вторым.

Антону Чупкову не хватило 0,11 секунды до бронзы на дистанции 200 м брассом. Выиграл с олимпийским рекордом австралиец Стаблети-Кук, вторым и третьим соответственно стали Камминга из Нидерландов и Маттссон из Финляндии.

Светлана Чимрова финишировала пятой на дистанции 200 м баттерфляем. Победил с олимпийским рекордом китаец Чжан Юйфэй.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Олимпиада-2020
#Плавание
#Климент Колесников
#Антон Чупков
#Светлана Чимрова