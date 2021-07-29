🥉🇷🇺 Колесников выиграл бронзу в плавании, Чупкову не хватило 0,11 до медали

На Олимпиаде-2020 были разыграны несколько комплектов наград в плавании:

Климент Колесников стал бронзовым призером на дистанции 100 м вольным стилем. С олимпийским рекордом победил американец Дрессел, австралиец Челмерс стал вторым.

Антону Чупкову не хватило 0,11 секунды до бронзы на дистанции 200 м брассом. Выиграл с олимпийским рекордом австралиец Стаблети-Кук, вторым и третьим соответственно стали Камминга из Нидерландов и Маттссон из Финляндии.

Светлана Чимрова финишировала пятой на дистанции 200 м баттерфляем. Победил с олимпийским рекордом китаец Чжан Юйфэй.