Олимпиада-2020
Плавание
Климент Колесников
Антон Чупков
Светлана Чимрова
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🥉🇷🇺 Колесников выиграл бронзу в плавании, Чупкову не хватило 0,11 до медали
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На Олимпиаде-2020 были разыграны несколько комплектов наград в плавании:
Климент Колесников стал бронзовым призером на дистанции 100 м вольным стилем. С олимпийским рекордом победил американец Дрессел, австралиец Челмерс стал вторым.
Антону Чупкову не хватило 0,11 секунды до бронзы на дистанции 200 м брассом. Выиграл с олимпийским рекордом австралиец Стаблети-Кук, вторым и третьим соответственно стали Камминга из Нидерландов и Маттссон из Финляндии.
Светлана Чимрова финишировала пятой на дистанции 200 м баттерфляем. Победил с олимпийским рекордом китаец Чжан Юйфэй.
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