Русский пловец налетал 19 часов в самолетах – потому что по ошибке взял паспорт отца вместо своего загранника
«Думали, не доеду? Владивосток – Москва, Москва – Токио, 19 часов в полете». Такой путь проделал пловец из России Максим Ступин. На сборе выяснилось, что он взял паспорт отца вместо загранпаспорта. Ступин слетал домой за свой счет, на Олимпиаду добрался позже остальной команды. Но выступил. Потом поделился впечатлениями.
Главные цитаты из его интервью «Р-Спорту»:
📌 «Рейса Владивосток – Токио не было на следующий день, так что принял вот такое решение».
📌 «Ситуация специфическая, мне было очень трудно».
📌 «Конечно, эта ситуация повлияла не в лучшую сторону. Как повлияла, так и повлияла».
На Олимпиаде-2020 Максим Ступин поучаствовал в квалификации на 400 метров в комплексном заплыве. Занял там 18-е место – в финал не попал. Еще Ступин пожелал здоровья Илье Бородину, который сдал положительный тест на коронавирус. Тренер сборной России Сергей Чепик говорил, что Ступин займет место Бородина на дистанции 200 метров комплексом.
В инстаграме Ступину так часто задают вопросы о паспорте, что после заплыва он написал такое: «Вопросы про паспорт больше не актуальны. Пожалуйста, не задавайте. Задаете – сразу в бан. Спасибо». В том же сообщении поблагодарил всех болельщиков за поддержку. Результаты на Олимпиаде-2020 пока не перекрывают его историю о паспорте.