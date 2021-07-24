Русский пловец налетал 19 часов в самолетах – потому что по ошибке взял паспорт отца вместо своего загранника

«Думали, не доеду? Владивосток – Москва, Москва – Токио, 19 часов в полете». Такой путь проделал пловец из России Максим Ступин. На сборе выяснилось, что он взял паспорт отца вместо загранпаспорта. Ступин слетал домой за свой счет, на Олимпиаду добрался позже остальной команды. Но выступил. Потом поделился впечатлениями.

Главные цитаты из его интервью «Р-Спорту»:

📌 «Рейса Владивосток – Токио не было на следующий день, так что принял вот такое решение».

📌 «Ситуация специфическая, мне было очень трудно».

📌 «Конечно, эта ситуация повлияла не в лучшую сторону. Как повлияла, так и повлияла».