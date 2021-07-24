Гимнаст Далалоян заплакал после выступления на Олимпиаде. Три месяца назад он порвал ахилл – нога даже не двигалась
Артур Далалоян – один из лидеров России на Олимпиаде-2020. Его достижения: три золотые медали ЧМ, пять золотых на ЧЕ. В Токио Сборная России заняла второе место в квалификационных соревнованиях по спортивной гимнастике. В многоборье первым стал Никита Нагорный. Артур Далалоян закончил четвертым первую смену в квалификации личного многоборья, но его выступление запомнилось слезами.
«Что-то сломалось внутри». Гимнаст Далалоян заплакал на выступлении на Олимпиаде-2020
Официальный сайт Олимпиады дал такой комментарий от Далалояна по его слезам: «Одна сторона моих мыслей была в радости и уверенности. Я горжусь, что смог сделать все упражнения. Но меня охватила и другая часть – разочарование. Понимаю, что не выполняю все идеально. Эти смешанные чувства лучше всего описывают мои эмоции».
В апреле Далалоян рассказал о травме ахиллова сухожилия. Разрыв случился на тренировке. Через пару дней – операция. Далалоян тренировался прямо в больничной палате, но на две недели вылетел с гипсом. Из-за этого пропустил чемпионат Европы. В итоге восстановление растянулось на шесть недель. К соревнованиям Далалоян вернулся только в июне.
В интервью «Р-Спорту» Далалоян в подробностях говорил о том, с чем столкнулся во время травмы. Жена и доктор вместе везли его в больницу, а нога после травмы вообще не шевелилась. Именно жена поддерживала Далалояна во время восстановления. Сам он составил себе жесткий режим подготовки – 24 часа сна и тренировок.
Другие гимнасты выходили на тренировки в специальных футболках: «Команда ждет тебя».
Еще перед стартом Олимпиады Далалоян общался с «Матч ТВ». Там тоже были подробности о травме. Важная цитата Далалояна о прогнозах врачей: «Говорили, что спустя пять-шесть месяцев я только смогу начать ходить и бегать. Вы представляете? Через три месяца уже была Олимпиада, где мне нужно хотя бы спрыгивать с высоты колец и перекладины».
Старший тренер сборной России по гимнастике Валерий Алфосов рассказывал за неделю до старта Олимпиады, что Далалоян не выступит в опорном прыжке и вольных упражнениях. Это означало недобор баллов, но последствия травмы выглядели серьезными. К опорному прыжку и вольным упражнениям он не готовился, а в итоге участвовал везде – во всех шести видах.
Сам выход Далалояна на соревнования в Токио – сенсация. Сейчас этому удивляются даже иностранцы – переживают за здоровье Далалояна после Олимпиады. Есть и такие цитаты: «Молимся за ахилл Артура Далалояна. Впечатления по оценкам: «Я не понимаю, как можно заработать такие баллы через 3,5 месяца после разрыва ахилла».
Reuters напомнил важное о правилах: в финал командного многоборья попадают 24 гимнаста – максимум по два лучших из каждой страны. Он пройдет 28 июля. Главными фаворитами остаются китайские спортсмены. Россия выигрывала серебро в этом виде на Олимпиаде-2016. Золота не было с 1996 года.