Гимнаст Далалоян заплакал после выступления на Олимпиаде. Три месяца назад он порвал ахилл – нога даже не двигалась

Официальный сайт Олимпиады дал такой комментарий от Далалояна по его слезам: «Одна сторона моих мыслей была в радости и уверенности. Я горжусь, что смог сделать все упражнения. Но меня охватила и другая часть – разочарование. Понимаю, что не выполняю все идеально. Эти смешанные чувства лучше всего описывают мои эмоции».

В апреле Далалоян рассказал о травме ахиллова сухожилия. Разрыв случился на тренировке. Через пару дней – операция. Далалоян тренировался прямо в больничной палате, но на две недели вылетел с гипсом. Из-за этого пропустил чемпионат Европы. В итоге восстановление растянулось на шесть недель. К соревнованиям Далалоян вернулся только в июне.

В интервью «Р-Спорту» Далалоян в подробностях говорил о том, с чем столкнулся во время травмы. Жена и доктор вместе везли его в больницу, а нога после травмы вообще не шевелилась. Именно жена поддерживала Далалояна во время восстановления. Сам он составил себе жесткий режим подготовки – 24 часа сна и тренировок.

Другие гимнасты выходили на тренировки в специальных футболках: «Команда ждет тебя».