😥 «Что-то сломалось внутри». Гимнаст Далалоян заплакал на выступлении на Олимпиаде-2020

24 июля сборная России по спортивной гимнастике выступила в квалификации Олимпиады-2020 и стала второй. Тройка лидеров после первой смены:

1. 🇨🇳 Китай – 262,061.

2. 🇷🇺 Россия – 261,945.

3. 🇺🇦 Украина – 247,492.

В личном многоборье лидирует россиянин Никита Нагорный – у него 87,897 очка. Четвертым идет Артур Далалоян, который заплакал во время выступления. В апреле он получил травму ахиллова сухожилия, но выступил на Олимпиаде в Токио. Так Далалоян прокомментировал слезы:

«Я не смог совладать со своими эмоциями, что-то сломалось внутри. Я не мог контролировать свои чувства. С одной стороны, я чувствовал радость и счастье. Я гордился тем, что смог выйти на все упражнения.

С другой стороны, я был расстроен, потому что не смог все сделать идеально. Были моменты, в которых я мог выступить лучше. Так что у меня смешанные чувства. Буду ли выступать в финале? Хорошо, я сделаю это. Это не проблема для меня».

Далалояну 25 лет. Он трижды становился чемпионом мира и пять раз – чемпионом Европы.