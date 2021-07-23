«Остановите Олимпиаду сейчас же!» Жители Токио протестовали во время открытия – их лозунги звучали даже на стадионе

В Токио состоялась официальная церемония открытия Олимпиады-2020. Наоми Осака зажгла олимпийский огонь, делегации всех стран-участников прошли перед официальными лицами. Обычные зрители на трибуны не допускались из-за пандемии коронавируса. В день открытия Олимпиады в Токио зафиксировано 1359 новых случаев коронавируса.

Мы подробно рассказывали о проблемах вокруг проведения Олимпиады в Японии. Главная из них – непринятие игр со стороны самих японцев. Чиновники до последнего допускали возможность отмены игр, хотя это стоило бы слишком дорого. Из-за пандемии Олимпиада пережила годовой перенос, но состоялась. Жители Японии теперь выходят на открытые протесты.

Олимпиада-2020 открывалась, а за пределами стадиона проходили протесты. Люди вышли на улицы еще за несколько часов до старта церемонии. Позже сотни протестующих собрались у Национального стадиона – именно там проходила церемония открытия Олимпиады. Их оттуда отгоняла полиция. Сотрудники установили заграждения и отделили толпу от входа.