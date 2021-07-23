«Остановите Олимпиаду сейчас же!» Жители Токио протестовали во время открытия – их лозунги звучали даже на стадионе
В Токио состоялась официальная церемония открытия Олимпиады-2020. Наоми Осака зажгла олимпийский огонь, делегации всех стран-участников прошли перед официальными лицами. Обычные зрители на трибуны не допускались из-за пандемии коронавируса. В день открытия Олимпиады в Токио зафиксировано 1359 новых случаев коронавируса.
Мы подробно рассказывали о проблемах вокруг проведения Олимпиады в Японии. Главная из них – непринятие игр со стороны самих японцев. Чиновники до последнего допускали возможность отмены игр, хотя это стоило бы слишком дорого. Из-за пандемии Олимпиада пережила годовой перенос, но состоялась. Жители Японии теперь выходят на открытые протесты.
Олимпиада-2020 открывалась, а за пределами стадиона проходили протесты. Люди вышли на улицы еще за несколько часов до старта церемонии. Позже сотни протестующих собрались у Национального стадиона – именно там проходила церемония открытия Олимпиады. Их оттуда отгоняла полиция. Сотрудники установили заграждения и отделили толпу от входа.
India Today разговаривала с протестующими. Один из них сказал: «Сегодня день церемонии открытия Олимпиады. Мы настоятельно призываем к ее отмене. Так что это протест против игр». Изначально толпа собралась возле станции Харадзюку. За 30 минут до старта церемонии открытия люди вышли на оживленную улицу Токио. И уже там кричали лозунги против Олимпиады.
Заместитель редактора NYT Sports Джонатан Эллис показывал видео протестов и писал, что лозунги слышны внутри чаши стадиона в тихие моменты:
USA Today пишет, что не все люди протестовали громко. Некоторые просто ходили вокруг. Но были люди с микрофонами, которые встали у магазина и кричали лозунги. Так выглядела толпа:
Вокруг стадиона было тихо – слышен только звук проезжающих машин и выкрики протестующих людей. Корреспондент YahooSports Генри Бушнелл показывал это со стороны:
Главный лозунг протестующих: «Остановите Олимпиаду сейчас же!» Он связан с коронавирусом. Даже в день открытия Олимпиады-2020 чиновники в Токио рассуждали о том, что игры влияют на распространение вируса. К августу число ежедневно фиксируемых случаев заражения может достичь 2600 случаев в сутки. Еще в Токио не хватает вакцины от коронавируса.
«Невероятно, что Олимпийские игры проводятся в условиях этой пандемии», – сказал 50-летний протестующий Кумико Судо. Daily Express даже сделал отдельное видео о протестах:
Минута молчания во время открытия была короткой. На это обратил внимание журналист Daily Mail Майк Киган. Он же написал в твиттере, что лозунги протестующих были слышны во время церемонии открытия в любых паузах. Вид на происходящее из протестующей группы: