Олимпиада-2020
Наоми Осака
🔥 Осака зажгла олимпийский огонь на Олимпиаде-2020 в Токио
2 часа назад
В Токио открылась Олимпиада-2020 – это 32-я летняя Олимпиада в истории. Церемония открытия прошла на Национальном стадионе.
Японская теннисистка Наоми Осака зажгла олимпийский огонь. Она четыре раза побеждала на турнирах «Большого шлема».
Олимпиада-2020 проводится в 2021 году из-за пандемии коронавируса. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа.
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