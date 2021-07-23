Олимпиада-2020
Наоми Осака
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#Олимпиада-2020 #Наоми Осака

🔥 Осака зажгла олимпийский огонь на Олимпиаде-2020 в Токио

2 часа назад

В Токио открылась Олимпиада-2020 – это 32-я летняя Олимпиада в истории. Церемония открытия прошла на Национальном стадионе.

Японская теннисистка Наоми Осака зажгла олимпийский огонь. Она четыре раза побеждала на турнирах «Большого шлема».

Олимпиада-2020 проводится в 2021 году из-за пандемии коронавируса. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа.

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Источник:
Гол.ру
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