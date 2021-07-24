Сенсационная шпажистка из России – с четвертым местом Олимпиады. В 19 лет победила топов, хотя идет 258-й в общем рейтинге
Первой медалисткой от России на Олимпиаде-2020 стала Анастасия Галашина – у нее серебро в стрельбе из пневматической винтовки (подробно – тут). К ней почти добавилась Айзанат Муртазаева. Это большая сенсация соревнований по фехтованию в шпагах. Муртазаева заняла четвертое место, хотя и близко не считалась фаворитом.
Айзанат Муртазаевой 19 лет. Она становилась призером чемпионата России, выигрывала чемпионат мира среди кадетов. В 2021 году у Муртазаевой была золотая медаль чемпионата мира среди юниоров. Теперь она дошла до матча за бронзу Олимпиады-2020 в Токио. Другие россиянки Юлия Личагина и Виолетта Колобова вылетели уже в первых попытках.
Даже Личагина отметила сенсационное выступление Муртазаевой: «Меня удивила Айзанат Муртазаева. Она победила сильную кореянку». Кайлинь Хсие, Чой Инчжон, Келли Херли, Ман Вай Вивиан Кон – известные шпажистки, которых обыграла Муртазаева на Олимпиаде-2020. Она проиграла только в полуфинале китаянке Сунь Ивэнь, а потом Катрине Леис.
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Кайлинь Хсие была главной соперницей Муртазаевой на старте турнира. Она из Гонконга – считалась одной из фавориток. Муртазаева выиграла со счетом 14:7, а Хсие оправдывается: «Думаю, что она меня хорошо знает. Тренер сказал, что мои действия были правильными. Но она соблюдала дистанцию и избегала проблем, которые я пыталась создать ей».
Ман Вай Вивиан Кон – еще одна шпажистка из Гонконга. Она тоже вылетела от Муртазаевой, хотя считалась фаворитом в их паре. Кон плакала и извинялась: «Мне очень жаль. Хочу тренироваться и готовиться лучше». Самым сложным для Муртазаевой был поединок с Келли Херли (12:11). Херли просто не хватило времени для равного счета.
Айзанат Муртазаева живет и тренируется в Москве, но родилась в селе Хунзах. Ее достижения постоянно расписываются на местных сайтах и в соцсетях. Там же есть напоминание о достижении Муртазаевой на играх в Токио. В турнире она выбила вторую по рейтингу спортсменку Олимпиады Чой Инчжон, хотя сама занимает в общей таблице только 258-е место.
По карьере у Муртазаевой было много сложностей. В 2020 году она проигрывала в финале юниорского ЧР. Потом подумала такое: «Бой вообще не складывался, да и сил оставалось немного. Но вспомнила фразу «вижу цель – не вижу препятствий» и решила, что выиграю любой ценой. В результате я перестроилась, перехватила инициативу, и это мне помогло».
Еще раз напоминаем место Муртазаевой в мировом рейтинге. Она находится между 36-летней австралийкой и 39-летней фехтовальщицей из Малайзии: