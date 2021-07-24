Сенсационная шпажистка из России – с четвертым местом Олимпиады. В 19 лет победила топов, хотя идет 258-й в общем рейтинге

Первой медалисткой от России на Олимпиаде-2020 стала Анастасия Галашина – у нее серебро в стрельбе из пневматической винтовки (подробно – тут). К ней почти добавилась Айзанат Муртазаева. Это большая сенсация соревнований по фехтованию в шпагах. Муртазаева заняла четвертое место, хотя и близко не считалась фаворитом.

Айзанат Муртазаевой 19 лет. Она становилась призером чемпионата России, выигрывала чемпионат мира среди кадетов. В 2021 году у Муртазаевой была золотая медаль чемпионата мира среди юниоров. Теперь она дошла до матча за бронзу Олимпиады-2020 в Токио. Другие россиянки Юлия Личагина и Виолетта Колобова вылетели уже в первых попытках.

Даже Личагина отметила сенсационное выступление Муртазаевой: «Меня удивила Айзанат Муртазаева. Она победила сильную кореянку». Кайлинь Хсие, Чой Инчжон, Келли Херли, Ман Вай Вивиан Кон – известные шпажистки, которых обыграла Муртазаева на Олимпиаде-2020. Она проиграла только в полуфинале китаянке Сунь Ивэнь, а потом Катрине Леис.

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