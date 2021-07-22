На Олимпиаде будет отдельная сборная беженцев. Их истории: не видел семью восемь лет, пешком пересек пустыню

Верховный комиссар УВКБ ООН Филиппо Гранди так сказал о них: «Переживание войны, преследования и страха изгнания уже делает их выдающимися людьми. Меня наполняет меня гордостью тот факт, что они теперь выступают на международной арене. Это показывает все возможности, когда беженцам предоставляется шанс на реализацию потенциала».

Сборная беженцев имеет четкую идею, но даже из нее бегут спортсмены

Сборная беженцев уже была на Олимпиаде-2016. Впервые она сформировалась в 2015 году. Ее задумка в том, чтобы дать талантливым спортсменам шанс на выступление в главном турнире. Туда попадают те, кто вынужденно покинул свою страну. В Токио эту сборную можно узнать по аббревиатуре EOR (equipe olympique des refugies, «олимпийская команда беженцев»).

В Рио выступали десять спортсменов-беженцев. Пополе Мисенга тогда выиграл бой, Юсра Мардини – утешительный заплыв в плавании. Оба выступят и в Токио. Это были единственные достижения беженцев, но их поддерживали трибуны. Перед Олимпиадой в Токио количество спортсменов-беженцев увеличилось, все проводили тренировки на олимпийскую стипендию.