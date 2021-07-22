На Олимпиаде будет отдельная сборная беженцев. Их истории: не видел семью восемь лет, пешком пересек пустыню
МОК еще в июне показал официальный состав сборной беженцев. В ней представлены спортсмены из 13 разных стран, которые участвуют в 12 видах спорта. Туда попадали только спортсмены, получающие поддержку от МОК через программу олимпийских стипендий. Команда выйдет второй на церемонию открытия Олимпиады.
Так выглядит состав сборной беженцев:
- Бадминтон: Арам Махмуд (Сирия).
- Бокс: Вессам Саламана (Сирия), Элдрич Родригез (Венесуэла).
- Борьба: Акер Аль Обайди (Ирак).
- Велоспорт: Масома Али Зада (Афганистан), Ахмад Бадреддин Ваис (Сирия).
- Гребля на байдарках и каноэ: Саид Фазлоула (Иран).
- Дзюдо: Санда Алдас, Ахмад Аликай, Муна Дахук (трое – Сирия), Джавад Махджуб (Иран), Пополе Мисенга (ДР Конго), Нигара Шахин (Афганистан).
- Каратэ: Ваэль Шуб (Сирия), Хамун Дерафшипур (Иран).
- Легкая атлетика: Дориан Келетела (Конго), Роуз Натике Ликоньен, Джеймс Ньянг Чиенгджик, Анжелина Надай Лохалит, Пауло Амотун Локоро (все пять – Южный Судан), Джамал Абдельмаджи Мохаммед (Судан), Тахловини Габриесос (Эритрея).
- Плавание: Алаа Масо, Юсра Мардини (оба – Сирия).
- Стрельба: Луна Соломон (Эритрея).
- Тхэквондо: Дина Лангеруди, Кимия Ализаде (Иран), Абдулла Седики (Афганистан).
- Тяжелая атлетика: Сириль Фагат Чатчет (Камерун).
Верховный комиссар УВКБ ООН Филиппо Гранди так сказал о них: «Переживание войны, преследования и страха изгнания уже делает их выдающимися людьми. Меня наполняет меня гордостью тот факт, что они теперь выступают на международной арене. Это показывает все возможности, когда беженцам предоставляется шанс на реализацию потенциала».
Сборная беженцев имеет четкую идею, но даже из нее бегут спортсмены
Сборная беженцев уже была на Олимпиаде-2016. Впервые она сформировалась в 2015 году. Ее задумка в том, чтобы дать талантливым спортсменам шанс на выступление в главном турнире. Туда попадают те, кто вынужденно покинул свою страну. В Токио эту сборную можно узнать по аббревиатуре EOR (equipe olympique des refugies, «олимпийская команда беженцев»).
В Рио выступали десять спортсменов-беженцев. Пополе Мисенга тогда выиграл бой, Юсра Мардини – утешительный заплыв в плавании. Оба выступят и в Токио. Это были единственные достижения беженцев, но их поддерживали трибуны. Перед Олимпиадой в Токио количество спортсменов-беженцев увеличилось, все проводили тренировки на олимпийскую стипендию.
В 2016-м сборная беженцев придумала себе альтернативный флаг – он схож с цветами спасательного жилета. Если спортсмен получит медаль в Токио, то прозвучит олимпийский гимн и поднимется олимпийский флаг. «Матч ТВ» рассказывал, что у сборной есть и собственный гимн. Его написал сириец, который сбежал из страны. Он отказался расстреливать граждан.
С олимпийской командой из беженцев не все так просто. В июле 2021 года Time опубликовал большое расследование с рассказом о тех, кто бежал из программы поддержки беженцев. Некоторые спортсмены отказались от нее, хотя тоже потенциально попадали на Олимпиаду. Причина: неясность по призовым деньгам за выступления и по бонусным программам.
За каждым из беженцев – тяжелая история жизни
Ахмад Бадреддин Ваис. Считался одним из самых талантливых спортсменов Сирии. Выигрывал внутренние соревнования по велогонкам и чемпионаты арабских стран, тренировался под руководством брата. Сбежал из страны сразу после начала войны. Был первым сирийским велосипедистом на чемпионате мира среди юниоров.
Юсра Мардини. Выпустила автобиографию «Бабочка», где рассказала тяжелую историю побега из Сирии. Вместе с сестрой сели в переполненную лодку, у которой во время заплыва неожиданно отключился мотор. Мардини и еще два человека прыгнули в воду и вытолкали лодку к берегу. Так они спасли себя и еще 20 человек. Поездка в Токио – ее вторая Олимпиада в плавании.
Тахловини Габриесос. Бежал из Эритреи в Эфиопию, а оттуда – в Израиль. Когда они с другом шли через Синай, то использовали специальный трюк. Подсмотрели у отца: на ночь клали ботинки по направлению туда, куда шли весь день. Чтобы на следующее утро не сбиться с пути. Габриесос уже восемь лет не видел свою семью. Занятия легкой атлетикой придают ему силы.
Хамун Дерафшипур. Начал тренировки по каратэ в Израиле еще с семи лет, а сейчас поддерживает форму параллельно с работой в автомобильной компании. Живет в Канаде – там со всем помогает жена. «Я хотел, чтобы моя жена была моим тренером. Это было невозможно дома из-за существующих правил», – рассказывал Дерафшипур. Он доверяет только ей.
Масома Али Зада. Занималась велоспортом под большим давлением – консервативным руководителям не нравилось такое женское увлечение спортом. Стала героиней документального фильма, который снят во Франции. Там она сейчас и живет. Вместе с сестрой получили прозвище «Маленькие королевы Кабула».
Джамал Абдельмаджи Мохаммед. Бежал из дома в восемь лет, но неудачно. Окончательно ушел только в 17 лет, когда власти уже не могли его вернуть. Получил защиту в Израиле, где начал заниматься спортом через клуб Alley Runners Club. Там помогают малообеспеченным спортсменам. Чтобы попасть туда, три дня шел пешком по Синайской пустыне.
Акер Аль Обайди. Сбежал из Мосула, когда террористы вербовали молодых людей. Оставил там семью, сейчас помогает в тренировках молодым борцам в Австрии. После побега из дома он обращался за психологической помощью. Его слова: «У меня сейчас нет национальности, было бы здорово показать, что беженцы тоже могут конкурировать и добиваться успеха».