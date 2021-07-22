Почему футбол на Олимпиаде отличается от обычных турниров сборных? И почему Россия уже 33 года не может туда попасть?
Олимпиада-2020 стартовала с софтбола и футбола. Футбольный турнир на Олимпиаде только по календарю немного похож на крупные турниры. Всего там участвуют 16 сборных, которые разделены на четыре группы по четыре команды. Две лучшие сборные из каждой группы выходят в четвертьфинал Олимпиады-2020. Так выглядит состав групп у мужчин:
- Группа А: Япония, ЮАР, Мексика, Франция.
- Группа B: Новая Зеландия, Южная Корея, Гондурас, Румыния.
- Группа С: Египет, Испания, Аргентина, Австралия.
- Группа D: Бразилия, Германия, Кот-д’Ивуар, Саудовская Аравия.
Футбольные соревнования на Олимпиаде в Токио проходят на семи стадионах.
Важное правило всех последних Олимпиад: составы сборных собраны из игроков не старше 23 лет. Каждая команда может заявить трех старших игроков. Поэтому в составе сборной Мексики на Олимпиаде играет вратарь Очоа, а за Бразилию приехал 38-летний Дани Алвес. Мы отобрали 17 заметных игроков на Олимпиаде-2020. Там есть даже участники Евро-2020.
Формально на Олимпиаде-2020 участвуют игроки не старше 24 лет. Такое повышение возрастной планки произошло из-за переноса Олимпиады на 2021 год. The Guardian рассказывал об этом решении еще в 2020 году. Так организаторы Олимпиады решили не лишать турнира тех, кто проходил на нее по возрасту в 2020-м. Пункт о трех старших игроках остался в силе.
Из-за такого правила на Олимпиаде бывает много неожиданных результатов. Олимпиада-2020 стартовала с ничьей между Испанией и Египтом (0:0), хотя за испанцев сыграли участники Евро-2020. Франция вообще разгромно проиграла Мексике (1:4). Андре-Пьер Жиньяк и Флориан Товен – ее главные звезды на турнире. Оба играют за мексиканский «Тигрес».
Правило по возрасту – альтернатива другим ограничениям по футболу на Олимпиаде
As подробно объяснял появление правила по игрокам до 23 лет. Оно действует с 1992 года – и принято вместо еще одного ограничительного пункта. До этого сборные из Европы и Южной Америки могли заявлять игроков любого возраста, которые никогда не участвовали в чемпионатах мира. Все эти ограничения нужны для признания ЧМ главным футбольным турниром.
Олимпиада накладывается на клубный сезон. РПЛ стартует 23 июля, футбольный турнир на Олимпиаде – 21 июля. Для игроков из топ-5 чемпионатов нет такого наложения, но участие в турнире влияет на их подготовку к играм чемпионатов. Поэтому клубы не обязаны отпускать игроков на Олимпиаду. По каждому игроку проводятся отдельные договоренности.
Из-за этого на Олимпиаде в мужском турнире так мало звезд. ESPN писал, что «ПСЖ» заблокировал участие в Олимпиаде-2020 для Мбаппе, Неймара и Маркиньоса. Президент ассоциации футбола Египта Ахмед Мегахед просил «Ливерпуль» отпустить Салаха. Сам игрок согласился, но клуб тоже не разрешил. Причина: Салах и так пропустит матчи в сезоне из-за Кубка африканских наций.
Бывают случаи, когда сама сборная отказывается от главной звезды. Так произошло с Южной Кореей и форвардом «Тоттенхэма» Соном. Клуб отпустил Сона на Олимпиаду-2020, но руководство сборной предоставило ему отдых. Это решение главного тренера сборной. Германия вообще заявила на турнир только 15 полевых игроков, потому что многие футболисты отказались.
По причине правила по возрасту не ценился титул, который взял Лионель Месси на Олимпиаде-2008. Тогда его Аргентина обыграла в финале Нигерию (1:0). Единственный гол забил Анхель Ди Мария. В той команде вместе с Месси играли Агуэро, Гарай и другие заметные игроки будущего. Но официально первый титул со взрослой Аргентиной Месси выиграл на Кубке Америки-2021.
Вся Аргентина качала Месси. Он взял первый трофей за сборную – в четвертом финале Кубка Америки
Зато в составе Аргентины на Олимпиаду-2020 есть Понсе и Гайч:
Россия не участвует Олимпиаде, потому что проваливает Евро для молодежных сборных
На каждом континенте отбор на Олимпиаду-2020 проходит по уникальной системе. В Европе путевку получают только четыре сборные. На Олимпиаде-2020 это Франция, Румыния, Испания и Германия. Они заработали место на Олимпиаде через чемпионат Европы среди молодежных команд до 21 года. Эти сборные вышли в полуфинал турнира в 2019-м.
Сборная России никогда в истории не попадала на Олимпиаду. Причина – неудачное выступление на молодежном турнире. Зато в 1988 году на Олимпиаде в Сеуле играла сборная СССР. Тогда она победила на турнире. Главным тренером той сборной был Анатолий Бышовец. В списке игроков были Дмитрий Харин, Сергей Горлукович, Юрий Савичев и другие.
Чиновники в России обычно нормально относятся к непопаданию футбольной сборной на Олимпиаду. В 2014 году она привычно провалила отбор на Олимпиаду-2016. Тогда за всех ответил Виталий Мутко. Часть его выступления: «Конечно, обидно, что мы в очередной раз остались без Игр, но надо понимать, что в футболе главным турниром является чемпионат мира».
Женский футбол на Олимпиаде: 12 команд и никаких ограничений по заявкам
Женский турнир на Олимпиаде состоит из трех групп по четыре команды. На Олимпиаде-2020 они распределяются так:
- Группа Е: Великобритания, Канада, Япония, Чили.
- Группа F: Нидерланды, Бразилия, Китай, Замбия.
- Группа G: Швеция, Австралия, Новая Зеландия, США.
Есть большие отличия по формату от мужского турнира. В женских соревнованиях напрямую в плей-офф выходят две команды из каждой группы, но к ним добавляются еще две. Они высчитываются по рейтингу третьих мест – как и на Евро-2020. Дальше тоже идет четвертьфинальная стадия, потом полуфиналы и финал.
Женский турнир на Олимпиаде впервые состоялся в 1996 году. На него не распространяются ограничения по игрокам до 23 лет. Это не помешало сборной США проиграть первый матч Швеции на Олимпиаде-2020 со счетом 0:3, хотя в ее составе была Алекс Морган и другие звезды. Зато сборная Нидерландов выиграла у Замбии со счетом 10:3.