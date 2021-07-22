Почему футбол на Олимпиаде отличается от обычных турниров сборных? И почему Россия уже 33 года не может туда попасть?

Важное правило всех последних Олимпиад: составы сборных собраны из игроков не старше 23 лет. Каждая команда может заявить трех старших игроков. Поэтому в составе сборной Мексики на Олимпиаде играет вратарь Очоа, а за Бразилию приехал 38-летний Дани Алвес. Мы отобрали 17 заметных игроков на Олимпиаде-2020. Там есть даже участники Евро-2020.

Формально на Олимпиаде-2020 участвуют игроки не старше 24 лет. Такое повышение возрастной планки произошло из-за переноса Олимпиады на 2021 год. The Guardian рассказывал об этом решении еще в 2020 году. Так организаторы Олимпиады решили не лишать турнира тех, кто проходил на нее по возрасту в 2020-м. Пункт о трех старших игроках остался в силе.

Из-за такого правила на Олимпиаде бывает много неожиданных результатов. Олимпиада-2020 стартовала с ничьей между Испанией и Египтом (0:0), хотя за испанцев сыграли участники Евро-2020. Франция вообще разгромно проиграла Мексике (1:4). Андре-Пьер Жиньяк и Флориан Товен – ее главные звезды на турнире. Оба играют за мексиканский «Тигрес».