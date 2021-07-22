Олимпиада-2020
Франция
Мексика
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#Олимпиада-2020 #Франция #Мексика

Франция разгромно проиграла Мексике в футбольном турнире на Олимпиаде-2020. Ее единственный гол забил Жиньяк

2 часа назад

Франция проиграла Мексике со счетом 1:4 в первом матче на Олимпиаде-2020. В ее составе вышли Пьер Калулу, Флориан Товен и Андре-Пьер Жиньяк.

Именно 35-летний Жиньяк стал автором единственного гола Франции. Он реализовал пенальти на 69-й минуте.

Напоминаем: в футбольном турнире на Олимпиаде участвуют игроки не старше 23 лет. Для Олимпиады эта планка повышена до 24 лет из-за переноса на 2021 год.

Каждой команде разрешено заявлять по три старших игрока. Поэтому в состав Франции и попал Жиньяк. Его Франция играет в группе с Мексикой, Южной Африкой и Японией.

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Источник:
Гол.ру
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