Андре-Пьер Жиньяк

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Олимпиада 2020
⚽️ Франция победила ЮАР на Олимпиаде-2020, хотя проигрывала 2:3 к 85-й минуте. Жиньяк сделал хет-трик
#Олимпиада-2020
Футбол
«Тигрес» вышел в финал Клубного чемпионата мира. Жиньяк забил три гола за две игры
#УАНЛ Тигрес
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17 главных футболистов, ради которых мы включим Олимпиаду
#Олимпиада-2020
11 самых красивых голов года. Суарес, Сон и девушка из Коста-Рики
#ФИФА
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