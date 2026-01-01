Андре-Пьер Жиньяк

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Олимпиада 2020
⚽️ Франция победила ЮАР на Олимпиаде-2020, хотя проигрывала 2:3 к 85-й минуте. Жиньяк сделал хет-трик
#Олимпиада-2020
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Футбол
«Тигрес» вышел в финал Клубного чемпионата мира. Жиньяк забил три гола за две игры
#УАНЛ Тигрес