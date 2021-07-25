Олимпиада-2020
Футбол
Андре-Пьер Жиньяк
Франция
ЮАР
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#Олимпиада-2020 #Футбол #Франция #Андре-Пьер Жиньяк #ЮАР

⚽️ Франция победила ЮАР на Олимпиаде-2020, хотя проигрывала 2:3 к 85-й минуте. Жиньяк сделал хет-трик

2 часа назад

В матче второго тура группового этапа Олимпиады-2020 сборная Франции победила ЮАР со счетом 4:3. События:

  • В первом тайме при счете 0:0 Лютер Сингх из ЮАР не реализовал пенальти.
  • К 85-й минуте ЮАР вела со счетом 3:2, но проиграла. Победный гол забил Тежи Саванье в добавленное время.
  • Нападающий Франции Андре-Пьер Жиньяк поучаствовал во всех голах: сделал хет-трик и отдал голевую передачу.

Франция выступает в одной группе с ЮАР, Японией и Мексикой. В первом матче французы проиграли мексиканцам (1:4), африканцы – японцам (0:1).

Матч завершен
Франция (мол.)
Жиньяк 57
Жиньяк 78
Жиньяк 85
Саванье 90
4:3
Матч завершен
ЮАР (мол.)
Кодисанг 53
Evidence Makgopa 73
Teboho Mokoena 81
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Источник:
Гол.ру
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