Олимпиада-2020
Футбол
Андре-Пьер Жиньяк
Франция
ЮАР
⚽️ Франция победила ЮАР на Олимпиаде-2020, хотя проигрывала 2:3 к 85-й минуте. Жиньяк сделал хет-трик
2 часа назад
В матче второго тура группового этапа Олимпиады-2020 сборная Франции победила ЮАР со счетом 4:3. События:
- В первом тайме при счете 0:0 Лютер Сингх из ЮАР не реализовал пенальти.
- К 85-й минуте ЮАР вела со счетом 3:2, но проиграла. Победный гол забил Тежи Саванье в добавленное время.
- Нападающий Франции Андре-Пьер Жиньяк поучаствовал во всех голах: сделал хет-трик и отдал голевую передачу.
Франция выступает в одной группе с ЮАР, Японией и Мексикой. В первом матче французы проиграли мексиканцам (1:4), африканцы – японцам (0:1).
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