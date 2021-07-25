⚽️ Франция победила ЮАР на Олимпиаде-2020, хотя проигрывала 2:3 к 85-й минуте. Жиньяк сделал хет-трик

В матче второго тура группового этапа Олимпиады-2020 сборная Франции победила ЮАР со счетом 4:3. События:

В первом тайме при счете 0:0 Лютер Сингх из ЮАР не реализовал пенальти.

К 85-й минуте ЮАР вела со счетом 3:2, но проиграла. Победный гол забил Тежи Саванье в добавленное время.

Нападающий Франции Андре-Пьер Жиньяк поучаствовал во всех голах: сделал хет-трик и отдал голевую передачу.

Франция выступает в одной группе с ЮАР, Японией и Мексикой. В первом матче французы проиграли мексиканцам (1:4), африканцы – японцам (0:1).