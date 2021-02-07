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Андре-Пьер Жиньяк
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#УАНЛ Тигрес #Футбол #Клубный чемпионат мира #Андре-Пьер Жиньяк

«Тигрес» вышел в финал Клубного чемпионата мира. Жиньяк забил три гола за две игры

вчера, 23:07

«Тигрес» с минимальным счетом победил «Палмейрас» в полуфинале Клубного чемпионата мира. Единственный гол ударом с пенальти забил Андре-Пьер Жиньяк.

«Бавария» и «Аль-Ахли» сыграют в другом полуфинале. Их матч состоится 8 февраля в 21:00 по московскому времени.

«Тигрес» выступает в турнире со стадии четвертьфинала. Там он прошел «Ульсан» (2:1). Тогда Жиньяк оформил дубль.

Жиньяку 35 лет. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2021 года. Он перешел в «Тигрес» свободным агентом в июле 2015-го.

Жиньяк забил победный гол за «Тигрес» в финале Лиги чемпионов КОНКАКАФ

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