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Жиньяк забил победный гол за «Тигрес» в финале Лиги чемпионов КОНКАКАФ

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В Лиге чемпионов КОНКАКАФ завершен сезон-2020.

  • Мексиканский «Тигрес» обыграл «Лос-Анджелес» 2:1.
  • За шесть минут до конца при счете 1:1 отличился Андре-Пьер Жиньяк.
  • Чемпионом в составе «Тигрес» также стал экс-полузащитник «Спартака» Рафаэл Кариока.

Это первая победа «Тигрес» в ЛЧ КОНКАКАФ. В предыдущих четырех турнирах клуб трижды выходил в финал и все время проигрывал.

  • Сезон-2020 – 12-й по счету в истории ЛЧ КОНКАКАФ и 55-й в истории турнира (с другим названием).
  • 36 раз побеждали мексиканские команды.
  • 15 лет подряд победителями ЛЧ становятся исключительно клубы из Мексики.
А Жиньяк и сюда попал
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