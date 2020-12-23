УАНЛ Тигрес
Футбол
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Жиньяк забил победный гол за «Тигрес» в финале Лиги чемпионов КОНКАКАФ
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В Лиге чемпионов КОНКАКАФ завершен сезон-2020.
- Мексиканский «Тигрес» обыграл «Лос-Анджелес» 2:1.
- За шесть минут до конца при счете 1:1 отличился Андре-Пьер Жиньяк.
- Чемпионом в составе «Тигрес» также стал экс-полузащитник «Спартака» Рафаэл Кариока.
Это первая победа «Тигрес» в ЛЧ КОНКАКАФ. В предыдущих четырех турнирах клуб трижды выходил в финал и все время проигрывал.
- Сезон-2020 – 12-й по счету в истории ЛЧ КОНКАКАФ и 55-й в истории турнира (с другим названием).
- 36 раз побеждали мексиканские команды.
- 15 лет подряд победителями ЛЧ становятся исключительно клубы из Мексики.
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