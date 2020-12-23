Жиньяк забил победный гол за «Тигрес» в финале Лиги чемпионов КОНКАКАФ

В Лиге чемпионов КОНКАКАФ завершен сезон-2020.

Мексиканский «Тигрес» обыграл «Лос-Анджелес» 2:1.

За шесть минут до конца при счете 1:1 отличился Андре-Пьер Жиньяк.

Чемпионом в составе «Тигрес» также стал экс-полузащитник «Спартака» Рафаэл Кариока.

Это первая победа «Тигрес» в ЛЧ КОНКАКАФ. В предыдущих четырех турнирах клуб трижды выходил в финал и все время проигрывал.