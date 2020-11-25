ФИФА
Примера
АПЛ
Футбол
Луис Суарес
Сон Хын Мин
Андре-Пьер Жиньяк
Златко Юнузович
Барселона
Тоттенхэм
Зальцбург
Фламенго
Дандолк
Поделиться:
Комментарии:
0
#ФИФА #Футбол #АПЛ #Барселона #Примера #Луис Суарес #Тоттенхэм #Сон Хын Мин #Фламенго #Дандолк #Зальцбург #Андре-Пьер Жиньяк #Златко Юнузович

11 самых красивых голов года. Суарес, Сон и девушка из Коста-Рики

час назад

ФИФА опубликовала список 11 кандидатов на премию Ференца Пушкаша. На сайте ФИФА (чтобы голосовать, нужна регистрация) можно выбрать самый красивый гол года (но в список включены голы и 2019-го). Победитель голосования станет известен 17 декабря в Цюрихе.

Вот все претенденты и их голы.

 🇨🇷 Ширли Круз (Коста-Рика). В ворота женской сборной Панамы на отборе к Олимпиаде

🇺🇾 Джорджиан де Арраскаэта («Фламенго»). В ворота «Сеары» в матче чемпионата Бразилии.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Джордан Флорес («Дандолк»). В ворота «Шемрок Роверс» в матче чемпионата Ирландии.

🇫🇷 Андре-Пьер Жиньяк («Тигрес УАНЛ»). В ворота «Пумас» в матче чемпионата Мексики.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Софи Ингл («Челси»). В ворота «Арсенала» в матче женской суперлиги Англии.

🇦🇹 Златко Юнузович («Зальцбург»). В ворота «Рапида» в матче чемпионата Австрии.

🇰🇷 Хын Мин Сон («Тоттенхэм»). В ворота «Бернли» в матче АПЛ

🇿🇦 Хломфо Кекана («Мамелоди Сандаунз»). В ворота «Кейптаун Сити» в матче чемпионата ЮАР.

🇪🇨 Леонель Киньонес («Макара»). В ворота «Универсидады» в матче чемпионата Эквадора. 

🇺🇾 Луис Суарес («Барселона»). В ворота «Мальорки» в матче Примеры.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Кэролайн Вейр («Манчестер Сити»). В ворота «Манчестер Юнайтед» в матче женской суперлиги Англии.

Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#ФИФА
#Футбол
#АПЛ
#Барселона
#Примера
#Луис Суарес
#Тоттенхэм
#Сон Хын Мин
#Фламенго
#Дандолк
#Зальцбург
#Андре-Пьер Жиньяк
#Златко Юнузович