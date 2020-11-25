11 самых красивых голов года. Суарес, Сон и девушка из Коста-Рики

ФИФА опубликовала список 11 кандидатов на премию Ференца Пушкаша. На сайте ФИФА (чтобы голосовать, нужна регистрация) можно выбрать самый красивый гол года (но в список включены голы и 2019-го). Победитель голосования станет известен 17 декабря в Цюрихе.

Вот все претенденты и их голы.