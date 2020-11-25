11 самых красивых голов года. Суарес, Сон и девушка из Коста-Рики
ФИФА опубликовала список 11 кандидатов на премию Ференца Пушкаша. На сайте ФИФА (чтобы голосовать, нужна регистрация) можно выбрать самый красивый гол года (но в список включены голы и 2019-го). Победитель голосования станет известен 17 декабря в Цюрихе.
Вот все претенденты и их голы.
🇨🇷 Ширли Круз (Коста-Рика). В ворота женской сборной Панамы на отборе к Олимпиаде
🇺🇾 Джорджиан де Арраскаэта («Фламенго»). В ворота «Сеары» в матче чемпионата Бразилии.
🏴 Джордан Флорес («Дандолк»). В ворота «Шемрок Роверс» в матче чемпионата Ирландии.
🇫🇷 Андре-Пьер Жиньяк («Тигрес УАНЛ»). В ворота «Пумас» в матче чемпионата Мексики.
🏴 Софи Ингл («Челси»). В ворота «Арсенала» в матче женской суперлиги Англии.
🇦🇹 Златко Юнузович («Зальцбург»). В ворота «Рапида» в матче чемпионата Австрии.
🇰🇷 Хын Мин Сон («Тоттенхэм»). В ворота «Бернли» в матче АПЛ.
🇿🇦 Хломфо Кекана («Мамелоди Сандаунз»). В ворота «Кейптаун Сити» в матче чемпионата ЮАР.
🇪🇨 Леонель Киньонес («Макара»). В ворота «Универсидады» в матче чемпионата Эквадора.
🇺🇾 Луис Суарес («Барселона»). В ворота «Мальорки» в матче Примеры.
🏴 Кэролайн Вейр («Манчестер Сити»). В ворота «Манчестер Юнайтед» в матче женской суперлиги Англии.