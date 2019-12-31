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Зальцбург
Зальцбург
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Сайт
redbullsalzburg.at
Страна
Австрия
Стадион
Ред Булл Арена
Тренер
Джесс Марш
Д. Марш
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Герои-2019, которых мы не замечали
#Футбол
31 декабря 2019, 07:15
«Зальцбург» – украшение этой Лиги чемпионов: рубились в каждом матче, забили 16 голов
#Зальцбург
10 декабря 2019, 22:50
Вглядываемся в Холанда. Как он провалил просмотр в Германии. Кто за ним стоит. В чем его фишка
#Эрлинг Холанд
06 ноября 2019, 20:00
Табло на стадионе «Ливерпуля» ошибочно показало счет 3:3. И «Зальцбург» отыгрался!
#Ливерпуль
03 октября 2019, 01:40
Хет-трик за тайм в дебютном матче ЛЧ – это галерея эмоций
#Эрлинг Холанд
17 сентября 2019, 23:53
Фанаты «Реала» называли Азара толстым. Он всех заткнул шикарным дебютным голом
#Эден Азар
08 августа 2019, 15:30