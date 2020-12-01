Худший тайм «Локо» в ЛЧ. Новый центр полузащиты – мимо, впервые схема в три защитника – провал

«Локомотив» в пятом туре Лиги чемпионов получил от «Зальцбурга» 0:2 уже в первом тайме. Так плохо «Локо» еще не играл в этой ЛЧ. Сразу несколько факторов сыграли против команды в решающем матче, где она в случае победы стопроцентно выходила бы в евровесну.

Николич впервые сыграл три защитника, это не сработало

Марко Николич работает в «Локомотиве» с лета, с тех пор он играл только в четыре защитника. Вариации были разные – 4-4-2, 4-5-1, 4-2-3-1, даже 4-1-2-1-2, но строго четверо сзади.

В три центральных в прошлом сезоне «Локо» играл трижды – все три раза при Семине. Сейчас Николич поместил в одну линию Райковича, Чорлуку и Лысцова, на края отправил Рыбуса и Живоглядова.

«Не было игроков, все поменялось в воскресенье ночью. Было мало времени, но пришлось что-то делать», – объяснял Николич перед матчем.

Не сработало. 0:2 в первом тайме с жуткими ошибками в обороне. После перерыва Лысцов и Райкович были заменены, команда вернула четверку в оборону, в центр отошли Мурило и Чорлука. Но самое страшное уже случилось до.