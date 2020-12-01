Худший тайм «Локо» в ЛЧ. Новый центр полузащиты – мимо, впервые схема в три защитника – провал
«Локомотив» в пятом туре Лиги чемпионов получил от «Зальцбурга» 0:2 уже в первом тайме. Так плохо «Локо» еще не играл в этой ЛЧ. Сразу несколько факторов сыграли против команды в решающем матче, где она в случае победы стопроцентно выходила бы в евровесну.
Николич впервые сыграл три защитника, это не сработало
Марко Николич работает в «Локомотиве» с лета, с тех пор он играл только в четыре защитника. Вариации были разные – 4-4-2, 4-5-1, 4-2-3-1, даже 4-1-2-1-2, но строго четверо сзади.
В три центральных в прошлом сезоне «Локо» играл трижды – все три раза при Семине. Сейчас Николич поместил в одну линию Райковича, Чорлуку и Лысцова, на края отправил Рыбуса и Живоглядова.
«Не было игроков, все поменялось в воскресенье ночью. Было мало времени, но пришлось что-то делать», – объяснял Николич перед матчем.
Не сработало. 0:2 в первом тайме с жуткими ошибками в обороне. После перерыва Лысцов и Райкович были заменены, команда вернула четверку в оборону, в центр отошли Мурило и Чорлука. Но самое страшное уже случилось до.
«Локо» пропустил три одинаковых гола
• На 17-й минуте Мергим Бериша замкнул прострел с фланга на линии вратарской, опередив Лысцова. Мяч не был засчитан из-за офсайда.
• На 28-й минуте Бериша с той же точки подобрал мяч, не успел Райкович – 0:1.
• На 41-й минуте выкрутасы Райковича в центре поля привели к обрезу и контратаки. Бериша опередил Лысцова недалеко от угла вратарской – 0:2.
Разница только в противостоявших Берише соперниках. Способ исполнения и точки – те же самые.
«Локо» за тайм пропустил три одинаковых гола (но один не засчитан). Все – от одного игрока
Совсем новый центр полузащиты. И этот эксперимент – мимо
Как строился центр полузащиты у «Локо» в прошлых матчах.
- «Зальцбург»: Куликов-Крыховяк в 4-4-2.
- «Бавария»: Куликов-Крыховяк-Игнатьев в 4-3-2-1.
- «Атлетико»: Куликов-Крыховяк в 4-4-2.
- «Атлетико»: Рыбчинский-Куликов-Крыховяк в 4-5-1.
Теперь у Крыховяка и Куликова сомнительный тест на коронавирус, Баринова нет, Миранчук не поможет в старте, потому что нездоров. В 3-4-3 в центр полузащиты Николич поставил Мурило и Магкеева.
«У нас появились трудности, просто нет игроков в опорной зоне, выпустили всех здоровых на поле», – сказал перед игрой Николич. Центр поля соперника «Зальцбург» почти не замечал и легко проходил.
Несыгранность «Локо» плюс высокая скорость развития атак гостей сделали для «Зальцбурга» проход через эту зону абсолютно безопасным.
«Локо» впервые в этой ЛЧ проигрывал в два мяча
Казалось бы, это наименее опасный матч – дома против наиболее слабого соперника из трех. Как было до этого:
• «Зальцбург» в гостях: «Локо» проигрывал в один мяч на протяжении 25 минут.
• «Бавария» дома: «Локо» проигрывал в один мяч на протяжении 57 минут (и еще 11 после гола Киммиха).
• «Атлетико» дома: «Локо» проигрывал в один мяч семь минут.
• «Атлетико» в гостях: 0:0.
Каждый раз, проигрывая, «Локомотив» отыгрывался в этой ЛЧ. С характером у команды все в порядке, даже дома с «Зальцбургом» были шансы и при 0:1, и при 0:2, он и отыгрался с пенальти. Но совокупность неудачных факторов перевесила еще в первом тайме, а во втором соперник среагировал молниеносно.
И этот худший матч «Локомотива» оставляет слишком мало шансов на евровесну.
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