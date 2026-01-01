Марко Николич

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Футбол
Лоськов временно исполнит обязанности главного тренера «Локомотива». Николич официально ушел
#Дмитрий Лоськов
Футбол
Николич уходит из «Локомотива». Эту информацию подтвердил его агент
#Марко Николич
Футбол
«Локомотив» подписал новый контракт с Николичем на три года
#Марко Николич
Футбол
Прогноз на матч «Бавария» – «Локомотив»
#Лига чемпионов
Футбол
Алексей Миранчук – автор первого гола «Локомотива» при Николиче
#Алексей Миранчук
Футбол
Цели для Николича в «Локомотиве»: постоянный выход в еврокубки и развитие молодых игроков
#Марко Николич
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«Локомотив» странно прощается с Николичем: вместо его фото публикует логотип. Фанаты злятся и вспоминают похожую историю «Спартака»
#Марко Николич
Николич уходит из «Локомотива» (хотя продлил контакт в мае) – и, похоже, дело не в результатах
#Локомотив
Олич никогда в жизни не побеждал «Локо» – зато Николич побеждает ЦСКА четвертый раз за год
#Ивица Олич
Эксперименты «Локо» – и 8:0 за три матча. Баринов вернулся с ассистом, Смолов вышел и забил через пару минут
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#Локомотив
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Вся боль «Локомотива» – в разгроме от «Краснодара». Таких крупных поражений в РПЛ еще не было
#Локомотив
Худший тайм «Локо» в ЛЧ. Новый центр полузащиты – мимо, впервые схема в три защитника – провал
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#Локомотив
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