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#Марко Николич #РПЛ #Футбол #Локомотив

Цели для Николича в «Локомотиве»: постоянный выход в еврокубки и развитие молодых игроков

14 мая 2020, 19:33

«Р-Спорт» опубликовал объяснение председателя совета директоров «Локомотива» Анатолия Мещерякова. Главные цитаты:

  • «Мы обязаны постоянно участвовать в еврокубках».
  • «В новых реалиях прежде всего придется рассчитывать на собственные ресурсы».
  • «Николич был выбран, помимо всего прочего, из-за того, что он умеет работать с молодыми футболистами».
  • «Задача перед ним стоит непростая, амбициозная, к ней надо подходить и с азартом, и с пониманием того, что хватит сил пережить все взлеты и падения, которые неизбежны при работе с молодыми игроками».
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