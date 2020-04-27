Обозвал игрока «черным идиотом», ругался с клубами, выигрывал чемпионства. Кто такой Марко Николич – новый тренер «Локо»

UPD. Николич официально утвержден на пост главного тренера «Локомотива» с 1 июня.

Медиа все чаще говорят о замене главного тренера «Локомотива» – вместо Юрия Семина (его контракт кончается 31 мая) придет сорокалетний серб Марко Николич. Вы вряд ли слышали это имя раньше – вот главные истории о нем.

Из-за травмы закончил карьеру футболиста в 20 лет

Николич – воспитанник сербского клуба «Рад». Вместе с ним там занимались Милан Мартинович (играл в Испании и Франции), Ивица Илиев (звезда «Партизана») и Неманья Вучичевич, которого фанаты «Локомотива» могут помнить по началу 2000-х. Вучичевич тогда приехал из белградского ОФК, но за три сезона едва разменял два десятка матчей и не забил ни одного мяча.

Николич не добился и этого – помешала травма. Ездил в аренду в клуб низшей лиги, а потом и закончил карьеру в 20 лет. Чуть подучившись, начал работать с молодежью в «Раде».

Работал в Сербии, Словении и Венгрии – четыре титула

• В 29 лет возглавил «Рад» – спас от вылета, потом вывел в Лигу Европы (всего второй раз в истории клуба).

• В «Войводине» задержался всего на полгода – вылетел в Лиге Европы от молдаван.

• «Партизан» тренировал дважды. Второй раз – более успешно, когда выдал с клубом 37-матчевую беспроигрышную серию и сделал золотой дубль.

• Между работами в «Партизане» возглавлял словенскую «Олимпию» – всего на три месяца, во время которых уместились всего несколько матчей. Почему ушел – об этом позже.

• Последнее место работы – «Видеотон», «Види» и «Фехервар»: это все один клуб, просто каждый раз были разные названия. С ним – чемпионство и победа в Кубке.