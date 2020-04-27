Обозвал игрока «черным идиотом», ругался с клубами, выигрывал чемпионства. Кто такой Марко Николич – новый тренер «Локо»
UPD. Николич официально утвержден на пост главного тренера «Локомотива» с 1 июня.
Медиа все чаще говорят о замене главного тренера «Локомотива» – вместо Юрия Семина (его контракт кончается 31 мая) придет сорокалетний серб Марко Николич. Вы вряд ли слышали это имя раньше – вот главные истории о нем.
Из-за травмы закончил карьеру футболиста в 20 лет
Николич – воспитанник сербского клуба «Рад». Вместе с ним там занимались Милан Мартинович (играл в Испании и Франции), Ивица Илиев (звезда «Партизана») и Неманья Вучичевич, которого фанаты «Локомотива» могут помнить по началу 2000-х. Вучичевич тогда приехал из белградского ОФК, но за три сезона едва разменял два десятка матчей и не забил ни одного мяча.
Николич не добился и этого – помешала травма. Ездил в аренду в клуб низшей лиги, а потом и закончил карьеру в 20 лет. Чуть подучившись, начал работать с молодежью в «Раде».
Работал в Сербии, Словении и Венгрии – четыре титула
• В 29 лет возглавил «Рад» – спас от вылета, потом вывел в Лигу Европы (всего второй раз в истории клуба).
• В «Войводине» задержался всего на полгода – вылетел в Лиге Европы от молдаван.
• «Партизан» тренировал дважды. Второй раз – более успешно, когда выдал с клубом 37-матчевую беспроигрышную серию и сделал золотой дубль.
• Между работами в «Партизане» возглавлял словенскую «Олимпию» – всего на три месяца, во время которых уместились всего несколько матчей. Почему ушел – об этом позже.
• Последнее место работы – «Видеотон», «Види» и «Фехервар»: это все один клуб, просто каждый раз были разные названия. С ним – чемпионство и победа в Кубке.
Его уходы – сплошные тайны и скандалы
«Рад» в третьем сезоне при Николиче боролся за место в Лиге Европе, но провел очень неудачный матч с «Ягодиной» (2:4). Говорят, тренерский штаб за такое оштрафовали, чего Николич не стерпел – объявил об уходе. Сказал, что добился своих целей. «Рад» все равно дополз до зоны ЛЕ, но дальше двух раундов потом не прошел.
Первый раз из «Партизана» Николича убрали в разгар борьбы за чемпионство Сербии. Руководство клуба заявило, что опасается поражения в чемпионской гонке, хотя клуб шел первым. Чемпионом «Партизан» стал уже без Николича, но больше из-за того, что «Црвена Звезда» растеряла очки.
Потом Николич вернулся и сделал с «Партизаном» золотой дубль. После чего ушел. Официально: ему понадобился новый профессиональный вызов. Хм, а неофициально? Никто не знает точно.
С «Фехерваром» было все хорошо до прошлой осени, но и там не критично – да, клуб выиграл всего два матча из последних семи, но шел третьим в лиге, отставая от лидера на три очка (имея также на одну игру больше). Писали, что у Николича конфликт со спортивным директором. Разумеется, официальная причина была другой (слабые результаты).
Слабо работает в еврокубках
- C «Войводиной» в Лиге Европы: прошли три раунда, но споткнулись на молдавском «Шерифе», который и прошел в группу.
- C «Партизаном» в ЛЕ: вышли в группу, но там – два очка в шести матчах против «Бешикташа», «Тоттенхэма» и «Астераса». И всего один забитый гол.
- C «Фехерваром» в ЛЕ: выбили в квалификации «Бордо», но до группы не добрались – 0:0 в гостях и вдруг 0:4 дома, что забавно, от «Партизана».
- Следующий сезон с «Фехерваром»: в ЛЧ не прошли АЕК, а в ЛЕ попали напрямую в группу – третье место после «Челси» и БАТЭ.
- И третий сезон с «Фехерваром» – самая жуть: вылет в ЛЕ от «Вадуца» из Лихтенштейна.
Хотя возможности у команд, которые он тренировал, довольно скромные.
Он влип в расистский скандал
Произошло это в Словении. «Олимпия» боролась за чемпионство, но проигрывала в одном из матчей аутсайдеру. На 90-й минуте счет сравнял игрок «Олимпии» Блессинг Элеке. Но Николич разозлился, что Элеке празднует гол слишком долго, и обозвал его черным идиотом.
Слова попали на видео. Николич позже извинился, но все равно получил семиматчевую дисквалификацию. Клуб под давлением руководства футбола Словении разорвал контракт. «Олимпия» все-таки добралась до чемпионства (не напоминает первую историю с «Партизаном»?).
Кстати, сам Блессинг Элеке отставкой Николича был недоволен. Даже больше: «Мне грустно, и я злюсь. Он сказал это, потому что был очень зол. Он – семейный человек, а из-за меня теперь потерял работу. Я умолял оставить его, сделал все, но так пожелало руководство».
Зато темнокожим легионерам «Фехервара» было весело с тренером. Особенно после завоевания титула:
По информации «СЭ», Николич приезжал посмотреть матчи «Локомотива» с «Динамо» и «Зенитом», а предварительное соглашение с ним уже подписано.