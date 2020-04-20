Если в РПЛ не доиграют сезон. Как раньше менялась таблица за последние 8 туров
Пандемия коронавируса не позволяет установить точные сроки доигровки сезонов в мировых футбольных чемпионатах. Та же ситуация в России. РПЛ собирается возобновить сезон в период с середины июня по середину июля. Дедлайн, как известно, 12 июля – после этой даты возобновлять сезон уже не будет смысла.
Что же все-таки произойдет при худшем сценарии? Тогда сезон не будет доигран. Сейчас в нем осталось провести восемь туров. Мы решили изучить, как менялась ситуация за последние восемь туров раньше. С сезона-2012/13, который был первым полноценным по системе «осень-весна».
Фокусируемся на первой шестерке и на зоне прямого вылета. Слева на картинке позиции команд после 22-го тура, справа – после 30-го.
Сезон-2012/13
- Тройка тут не поменялась никак;
- В шестерке одно изменение: «Кубань» вместо «Динамо». Чуть другое распределение по местам;
- В зоне прямого вылета те же команды.
Сезон-2013/14
- Это тот сезон, когда ЦСКА проиграл первый весенний матч, а потом выиграл все остальные. И стал чемпионом;
- «Спартак» попрощался с Карпиным и не попал даже в пятерку;
- Но шестерка по именам никак не поменялась.
- В зоне вылета шел «Урал», но ее сменила «Волга».
Сезон-2014/15
- В пятерке – те же команды, что и были, но «Краснодар» уступил второе место ЦСКА;
- В шестерке «Спартак» сменил «Локомотив»;
- В зоне вылета был «Амкар», а в итоге с РПЛ распрощалось «Торпедо».
Сезон-2015/16
- Тут ситуация менялась. Первым шел «Ростов», но чемпионом стал ЦСКА;
- «Зенит» финишировал в тройке вместо «Локо», который отвалился далеко;
- «Локо» вообще не попал в еврокубки – туда вырулил «Спартак»;
- «Анжи» выжил, а вот «Динамо» в последнем туре оформило вылет в ФНЛ.
Сезон-2016/17
- Тут вообще первая пятерка не изменилась никак;
- «Ростов» сменил «Амкар» на шестом месте;
- «Крылья» вылетели напрямую вместо «Оренбурга», но «Оренбург» тоже не выжил, когда играл в стыках.
Сезон-2017/18
- В тройке ЦСКА в последнем туре опередил «Спартак»;
- В шестерке изменений нет. Вровень с «Уфой» шел «Арсенал», по итогу – отстал на очко;
- «Тосно» набрало с «Анжи» одинаковое количество очко на финише и вылетело напрямую.
Сезон-2018/19
- В тройке изменение: «Локо» забрался вместо ЦСКА, причем в зону прямого выхода в ЛЧ;
- В шестерке: «Арсенал» сменил «Ростов», который отстал на пять очков;
- В зоне прямого вылета все то же.
Мы специально не учитывали количество очков, календарь и прочие составляющие на финише в этих сезонах. Задача – понять, насколько сильно и непредсказуемо менялась ситуация за последние восемь туров в целом.
Выводы можно сделать следующие:
• В большинстве случаев глобальных изменений по позициям не происходило.
• Как правило, одна команда из зоны вылета – падала окончательно, но вторая – выживала. Аномальные случаи вроде 10 побед подряд у ЦСКА в сезоне-2013/14 – редкость.
• Самым интересным был сезон-2015/16, где в первой шестерке не было никакого совпадения по позициям после 22-го тура и после 30-го. Но это редкость.
Сейчас в первой шестерке идут «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», «Ростов», ЦСКА и «Динамо», в зоне прямого вылета – «Крылья Советов» и «Ахмат». Плотность невелика, и особенно это касается нижней части таблицы. Интересно, повторит ли сезон-2019/20 финиш 2016-го, когда поменялись все позиции. Если он вообще будет доигран.