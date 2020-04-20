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#РПЛ #Футбол #Спартак #Зенит #ЦСКА #Локомотив

Если в РПЛ не доиграют сезон. Как раньше менялась таблица за последние 8 туров

20 апреля, 15:06

«Гол»

Пандемия коронавируса не позволяет установить точные сроки доигровки сезонов в мировых футбольных чемпионатах. Та же ситуация в России. РПЛ собирается возобновить сезон в период с середины июня по середину июля. Дедлайн, как известно, 12 июля – после этой даты возобновлять сезон уже не будет смысла.

Что же все-таки произойдет при худшем сценарии? Тогда сезон не будет доигран. Сейчас в нем осталось провести восемь туров. Мы решили изучить, как менялась ситуация за последние восемь туров раньше. С сезона-2012/13, который был первым полноценным по системе «осень-весна».

Фокусируемся на первой шестерке и на зоне прямого вылета. Слева на картинке позиции команд после 22-го тура, справа – после 30-го.

Сезон-2012/13

  • Тройка тут не поменялась никак;
  • В шестерке одно изменение: «Кубань» вместо «Динамо». Чуть другое распределение по местам;
  • В зоне прямого вылета те же команды.

Сезон-2013/14

  • Это тот сезон, когда ЦСКА проиграл первый весенний матч, а потом выиграл все остальные. И стал чемпионом;
  • «Спартак» попрощался с Карпиным и не попал даже в пятерку;
  • Но шестерка по именам никак не поменялась.
  • В зоне вылета шел «Урал», но ее сменила «Волга».

Сезон-2014/15

  • В пятерке – те же команды, что и были, но «Краснодар» уступил второе место ЦСКА;
  • В шестерке «Спартак» сменил «Локомотив»;
  • В зоне вылета был «Амкар», а в итоге с РПЛ распрощалось «Торпедо».

Сезон-2015/16

  • Тут ситуация менялась. Первым шел «Ростов», но чемпионом стал ЦСКА;
  • «Зенит» финишировал в тройке вместо «Локо», который отвалился далеко;
  • «Локо» вообще не попал в еврокубки – туда вырулил «Спартак»;
  • «Анжи» выжил, а вот «Динамо» в последнем туре оформило вылет в ФНЛ.

Сезон-2016/17

  • Тут вообще первая пятерка не изменилась никак;
  • «Ростов» сменил «Амкар» на шестом месте;
  • «Крылья» вылетели напрямую вместо «Оренбурга», но «Оренбург» тоже не выжил, когда играл в стыках.

Сезон-2017/18

  • В тройке ЦСКА в последнем туре опередил «Спартак»;
  • В шестерке изменений нет. Вровень с «Уфой» шел «Арсенал», по итогу – отстал на очко;
  • «Тосно» набрало с «Анжи» одинаковое количество очко на финише и вылетело напрямую.

Сезон-2018/19

  • В тройке изменение: «Локо» забрался вместо ЦСКА, причем в зону прямого выхода в ЛЧ;
  • В шестерке: «Арсенал» сменил «Ростов», который отстал на пять очков;
  • В зоне прямого вылета все то же.

Мы специально не учитывали количество очков, календарь и прочие составляющие на финише в этих сезонах. Задача – понять, насколько сильно и непредсказуемо менялась ситуация за последние восемь туров в целом.

Выводы можно сделать следующие:

• В большинстве случаев глобальных изменений по позициям не происходило.

• Как правило, одна команда из зоны вылета – падала окончательно, но вторая – выживала. Аномальные случаи вроде 10 побед подряд у ЦСКА в сезоне-2013/14 – редкость.

• Самым интересным был сезон-2015/16, где в первой шестерке не было никакого совпадения по позициям после 22-го тура и после 30-го. Но это редкость.

Сейчас в первой шестерке идут «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», «Ростов», ЦСКА и «Динамо», в зоне прямого вылета – «Крылья Советов» и «Ахмат». Плотность невелика, и особенно это касается нижней части таблицы. Интересно, повторит ли сезон-2019/20 финиш 2016-го, когда поменялись все позиции. Если он вообще будет доигран.

Все фото: Скриншоты с сайта РПЛ
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