Если в РПЛ не доиграют сезон. Как раньше менялась таблица за последние 8 туров

Пандемия коронавируса не позволяет установить точные сроки доигровки сезонов в мировых футбольных чемпионатах. Та же ситуация в России. РПЛ собирается возобновить сезон в период с середины июня по середину июля. Дедлайн, как известно, 12 июля – после этой даты возобновлять сезон уже не будет смысла.

Что же все-таки произойдет при худшем сценарии? Тогда сезон не будет доигран. Сейчас в нем осталось провести восемь туров. Мы решили изучить, как менялась ситуация за последние восемь туров раньше. С сезона-2012/13, который был первым полноценным по системе «осень-весна».

Фокусируемся на первой шестерке и на зоне прямого вылета. Слева на картинке позиции команд после 22-го тура, справа – после 30-го.

Сезон-2012/13