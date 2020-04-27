Новые планы по сезону: играть в РПЛ с 21 июня или завершить (и тогда расширить), ФНЛ и ПФЛ – не возобновлять
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о судьбе российского футбольного сезона в условиях пандемии коронавируса. РПЛ выложила рекомендации по возобновлению сезона по итогам обсуждения с представителями клубов.
Все основные тезисы:
• Позиция УЕФА – соблюдать спортивный принцип и доиграть сезон, но к первым и вторым дивизионам эта рекомендация не относится – решение принимают национальные ассоциации.
• Первый вариант продолжения сезона в РПЛ – оптимистичный: провести оставшиеся восемь туров, начиная с 21 июня. Первые два тура – в недельном цикле, пять туров – с играми в середине недели, последний – в недельном цикле.
• Возобновление возможно и 28 июня с недельным циклом в начале и с матчами в середине недели за семь оставшихся туров.
• Если доиграют сезон – вылетят только две последние команды.
• Второй вариант – пессимистичный: сезон завершен досрочно, закрепляются все места без вылета в ФНЛ, в следующем сезоне будет 18 команд.
• При втором варианте: «Зенит» объявляется чемпионом, «Ротор» и «Химки» пополнят РПЛ, если пройдут лицензирование, путевка в Лигу Европы от обладателя Кубка России перейдет команде на четвертом месте РПЛ.
• В обоих вариантах возобновление турниров ФНЛ и ПФЛ считается нецелесообразным, сезон ФНЛ можно признать завершенным, главная задача – сохранить целостность лиги к следующему сезону. Об этом сказал Алаев.
• Вопрос по Кубку России, где тоже есть команды ФНЛ, будет решен позже. Если сезон не будет доигран, то следующий пройдет без Кубка России, а РПЛ вернется от формата с 18 командами к формату с 16.
• При возобновлении сезона проведение матчей планируется без зрителей.
• Проинформировать УЕФА о своих решениях РФС должен до 25 мая.
• РПЛ и РФС сформируют рекомендации по подготовке футболистов – условия проведения тренировок, занятий на базах.
Как видно из таблицы РПЛ, если сезон не возобновится, «Зенит» и «Локомотив» попадут напрямую в групповой этап Лиги чемпионов, «Краснодар» – в квалификацию. «Ростов» – напрямую в группу Лиги Европы, ЦСКА и «Динамо» – в квалификацию.
Реакция гендиректора ЦСКА Романа Бабаева: «Ясности никакой нет. Мы пока ни к чему не пришли. Да и как можно что-то объявлять, если нет решения властей? Исходя из рекомендации УЕФА до 25 мая клубам необходимо определиться — доигрывать сезон или нет? Выскажу, наверное, не только свое мнение, но и позицию большинства. Если есть возможность, предпосылки, то сезон надо доиграть».
Что сказал президент «Урала» Григорий Иванов: «Никакого решения не принято. Сказали, что 25 мая станет днем Х. В этот день можно будет что-то решить. Если не получится возобновить чемпионат, то какое-то решение будет принято».