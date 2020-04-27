Новые планы по сезону: играть в РПЛ с 21 июня или завершить (и тогда расширить), ФНЛ и ПФЛ – не возобновлять

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о судьбе российского футбольного сезона в условиях пандемии коронавируса. РПЛ выложила рекомендации по возобновлению сезона по итогам обсуждения с представителями клубов.

Все основные тезисы:

• Позиция УЕФА – соблюдать спортивный принцип и доиграть сезон, но к первым и вторым дивизионам эта рекомендация не относится – решение принимают национальные ассоциации.

• Первый вариант продолжения сезона в РПЛ – оптимистичный: провести оставшиеся восемь туров, начиная с 21 июня. Первые два тура – в недельном цикле, пять туров – с играми в середине недели, последний – в недельном цикле.

• Возобновление возможно и 28 июня с недельным циклом в начале и с матчами в середине недели за семь оставшихся туров.

• Если доиграют сезон – вылетят только две последние команды.

• Второй вариант – пессимистичный: сезон завершен досрочно, закрепляются все места без вылета в ФНЛ, в следующем сезоне будет 18 команд.

• При втором варианте: «Зенит» объявляется чемпионом, «Ротор» и «Химки» пополнят РПЛ, если пройдут лицензирование, путевка в Лигу Европы от обладателя Кубка России перейдет команде на четвертом месте РПЛ.