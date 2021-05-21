Марко Николич
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#Марко Николич #РПЛ #Локомотив

«Локомотив» подписал новый контракт с Николичем на три года

2 часа назад

Информация официальная, о ней объявили на сайте «Локомотива».

«На встрече с нашими болельщиками я сказал, что мы только начали собирать трофеи. Для этого и должны работать», – сказал Николич.

  • Марко Николич возглавил клуб в мае 2020 года – в конце сезона-2019/20. Тогда «Локомотив» стал вторым в таблице и вышел в Лиге чемпионов, но большую часть того сезона команду тренировал Юрий Семин.
  • Текущий сезон стал первым полноценным для Николича. В нем «Локомотив» занял третье место в таблице и победил в Кубке России, а также вышел в Лигу Европы.
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Источник:
сайт «Локомотива»
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