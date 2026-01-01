Марко Николич

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Футбол
Лоськов временно исполнит обязанности главного тренера «Локомотива». Николич официально ушел
#Дмитрий Лоськов
Футбол
Николич уходит из «Локомотива». Эту информацию подтвердил его агент
#Марко Николич
Футбол
«Локомотив» подписал новый контракт с Николичем на три года
#Марко Николич
Футбол
Прогноз на матч «Бавария» – «Локомотив»
#Лига чемпионов
Футбол
Алексей Миранчук – автор первого гола «Локомотива» при Николиче
#Алексей Миранчук
Футбол
Цели для Николича в «Локомотиве»: постоянный выход в еврокубки и развитие молодых игроков
#Марко Николич
Футбол
Семин ушел из «Локо». Новый главный тренер – Николич
#Локомотив
Футбол
Фанаты «Локомотива» выступили против ухода Семина. Клуб уже нашел ему замену
#Юрий Семин