Фанаты «Локомотива» выступили против ухода Семина. Клуб уже нашел ему замену

Контракт Семина истекает в конце мая. Руководство «Локо» уже пригласило вместо него сербского тренера Марко Николича.

Фанаты недовольны:

🚂 Считают, что в клубе поступают опрометчиво, допуская обсуждение темы контракта тренера в СМИ.

🚂 Называют Семина самым успешным тренером и символом клуба.

🚂 Уверены, что именно благодаря ему болельщики вернулись на стадион.

🚂 Все фанатские объединения выражают Семину поддержку и хотят быть услышанными.