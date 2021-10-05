Марко Николич
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#Марко Николич #РПЛ #Локомотив

Николич уходит из «Локомотива». Эту информацию подтвердил его агент

вчера, 12:32

твиттер «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич больше не будет работать в клубе. В интервью Sport24 об этом рассказал его агент Деян Йоксимович.

Последним для Николича стал матч против «Ростова», в котором «Локомотив» уступил 1:2. «Локомотив» занимает четвертое место в РПЛ после десяти туров – на два очка отстает от второго, на шесть – от первого.

  • Николич возглавил «Локомотив» в мае 2020 года. Он проработал почти полтора года.
  • За это время он дважды выигрывал медали с клубом – серебро в 2020-м и бронзу в 2021-м.
  • Также в 2021 году Николич привел «Локомотив» к победе в Кубке России.
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Источник:
Sport24
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