Николич уходит из «Локомотива». Эту информацию подтвердил его агент

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич больше не будет работать в клубе. В интервью Sport24 об этом рассказал его агент Деян Йоксимович.

Последним для Николича стал матч против «Ростова», в котором «Локомотив» уступил 1:2. «Локомотив» занимает четвертое место в РПЛ после десяти туров – на два очка отстает от второго, на шесть – от первого.