Марко Николич
РПЛ
Локомотив
Николич уходит из «Локомотива». Эту информацию подтвердил его агент
вчера, 12:32
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич больше не будет работать в клубе. В интервью Sport24 об этом рассказал его агент Деян Йоксимович.
Последним для Николича стал матч против «Ростова», в котором «Локомотив» уступил 1:2. «Локомотив» занимает четвертое место в РПЛ после десяти туров – на два очка отстает от второго, на шесть – от первого.
- Николич возглавил «Локомотив» в мае 2020 года. Он проработал почти полтора года.
- За это время он дважды выигрывал медали с клубом – серебро в 2020-м и бронзу в 2021-м.
- Также в 2021 году Николич привел «Локомотив» к победе в Кубке России.
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