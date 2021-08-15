«Локомотив» уволил диктора стадиона. В мае он попрощался с Чорлукой – и не согласовал с руководством

16 мая завершился сезон-2020/21. «Локомотив» обыграл «Урал» (1:0) на домашнем стадионе. Тот результат позволил клубу занять третье место – «Спартак» оказался выше. Для Ведрана Чорлуки это был последний матч в составе клуба. Он вышел на 90 минут, а после игры попрощался с фанатами перед стадионом. Клуб записал его обращение к болельщикам.

Сразу после матча «Локомотива» и «Урала» диктор Виктор Степанов публично обратился к Чорлуке. Поблагодарил его за девять лет карьеры в клубе. Прощание в чаше стадиона не планировалось. Степанов сам сделал это – и не согласовал с руководством. Его обращение начиналось со слов: «Надеюсь, вы поддержите мою инициативу и слова».

Через сутки Степанов опубликовал в инстаграме то видео с его словами благодарности для Чорлуки. Подписал его так: «Прощание с Чорлукой. Горжусь этим поступком. Лучшее, что я делал здесь. Огромное спасибо болельщикам, что поддержали меня. Всех обнял!» Фанаты в комментариях назвали Степанова мужчиной и отдельно поблагодарили за такую инициативу.