«Локомотив» уволил диктора стадиона. В мае он попрощался с Чорлукой – и не согласовал с руководством
16 мая завершился сезон-2020/21. «Локомотив» обыграл «Урал» (1:0) на домашнем стадионе. Тот результат позволил клубу занять третье место – «Спартак» оказался выше. Для Ведрана Чорлуки это был последний матч в составе клуба. Он вышел на 90 минут, а после игры попрощался с фанатами перед стадионом. Клуб записал его обращение к болельщикам.
Сразу после матча «Локомотива» и «Урала» диктор Виктор Степанов публично обратился к Чорлуке. Поблагодарил его за девять лет карьеры в клубе. Прощание в чаше стадиона не планировалось. Степанов сам сделал это – и не согласовал с руководством. Его обращение начиналось со слов: «Надеюсь, вы поддержите мою инициативу и слова».
Через сутки Степанов опубликовал в инстаграме то видео с его словами благодарности для Чорлуки. Подписал его так: «Прощание с Чорлукой. Горжусь этим поступком. Лучшее, что я делал здесь. Огромное спасибо болельщикам, что поддержали меня. Всех обнял!» Фанаты в комментариях назвали Степанова мужчиной и отдельно поблагодарили за такую инициативу.
Чорлука завершил карьеру игрока, но уже летом вернулся в «Локомотив». 6 июля он вошел в тренерский штаб Николича. 19 июля Чорлука снова ушел из «Локомотива» – теперь уже по семейным обстоятельствам. Чорлука покинул «Локомотив» по собственной инициативе. Попрощались тепло – с взаимными пожеланиями удачи.
С матча «Локо» и «Урала» прошло три месяца. Теперь диктор Виктор Степанов уходит из «Локомотива». Первым об этом рассказал телеграм-канал «Ложа прессы». Там причиной называлось то несогласованное обращение Степанова. Других подтверждений этой информации не было, но Степанов сам рассказал об уходе из «Локомотива».
Главная цитата из его нового поста в инстаграме: «Я имел роскошную возможность сделать так, как правильно, как по совести. И я сделал это 16-го мая. И сделал бы так еще 1000 раз, если бы снова встал перед таким выбором». Так Степанов сам вспомнил ту ситуацию и косвенно подтвердил причину увольнения. Фанаты «Локомотива» его поддержали.
Там же Степанов упомянул прошлый уход. Он уже работал диктором стадиона «Локомотива». И тоже уходил по желанию клубных руководителей. Так происходило в 2015 году – перед уходом Степанов отработал 55 матчей. На этой должности он был с июля 2012-го. Тогда Степанов писал: «Это не мое решение. Такое решение принял клуб. Об этом я узнал сегодня утром».
Во время нового ухода Степанова поддержал Евгений Кириллов. Он прокомментировал его пост вместе с остальными фанатами. Евгений Кириллов был пресс-атташе «Казанки» и тоже работал диктором стадиона. Он еще раньше ушел из клуба – после истории с футболками. Мы подробно рассказывали о ней в отдельном материале.
Новым диктором стадиона станет Евгений Капинус. Последняя запись в его фейсбуке – слова о том, что он исполняет детскую мечту. Капинус написал об этом еще 24 июля. Там есть строчка: «Надеюсь, услышимся уж на матче с «Зенитом». Первым это заметил телеграм-канал «Локо Подкаст», который ведут Павел Пучков и Вячеслав Опахин.