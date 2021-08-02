«Локомотив» выпустил видео «Всем «инсайдерам» и «источникам» посвящается». В нем собака лает на товарный поезд

При этом один трансфер из потока инсайдов уже состоялся – «Краснодар» приобрел Крыховяка. «Локомотив» никак не объяснил его трансфер и не прокомментировал инсайды о конфликте Крыховяка и клуба вокруг переговоров о новом контракте.