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#Локомотив #РПЛ

«Локомотив» выпустил видео «Всем «инсайдерам» и «источникам» посвящается». В нем собака лает на товарный поезд

вчера, 17:48

Твиттер «Локомотива»

Ролик длится 21 секунду:

В нем клуб высмеивает слухи, которые последние недели крутятся в медиа и телеграм-каналах:

  • О возможных продажах Крыховяка, Баринова, Мурило и Смолова.
  • О том, что игроки узнают о своих трансферах из медиа.
  • О возможном уходе тренера Марко Николича.
  • О ссоре Томаса Цорна и Владимира Леонченко.
  • Заодно упоминает критику подхода руководства «Локо» к работе.

«Спорт-Экспресс» (его автор Игорь Рабинер выпускал наиболее полный набор инсайдов) пришел в комментарии и показал сравнение с другими клубами:

Отдельно отреагировал журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров:

При этом один трансфер из потока инсайдов уже состоялся – «Краснодар» приобрел Крыховяка. «Локомотив» никак не объяснил его трансфер и не прокомментировал инсайды о конфликте Крыховяка и клуба вокруг переговоров о новом контракте.

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