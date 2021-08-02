Локомотив
РПЛ
«Локомотив» выпустил видео «Всем «инсайдерам» и «источникам» посвящается». В нем собака лает на товарный поезд
вчера, 17:48
Ролик длится 21 секунду:
В нем клуб высмеивает слухи, которые последние недели крутятся в медиа и телеграм-каналах:
- О возможных продажах Крыховяка, Баринова, Мурило и Смолова.
- О том, что игроки узнают о своих трансферах из медиа.
- О возможном уходе тренера Марко Николича.
- О ссоре Томаса Цорна и Владимира Леонченко.
- Заодно упоминает критику подхода руководства «Локо» к работе.
«Спорт-Экспресс» (его автор Игорь Рабинер выпускал наиболее полный набор инсайдов) пришел в комментарии и показал сравнение с другими клубами:
Отдельно отреагировал журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров:
При этом один трансфер из потока инсайдов уже состоялся – «Краснодар» приобрел Крыховяка. «Локомотив» никак не объяснил его трансфер и не прокомментировал инсайды о конфликте Крыховяка и клуба вокруг переговоров о новом контракте.
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