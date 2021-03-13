«У «Зенита» все так – через жопу». Тренер «Ахмата» критикует судей в твиттере, а теперь набросил за обычный фол

Это не выдуманный аккаунт. Именно на него ссылался «Ахмат» в посте, где рассказывал о тренировке молодежного состава. Там тоже упоминался Юрий Нагайцев. Сам Нагайцев помогал Андрею Талалаеву еще в «Пюнике», «Тамбове» и «Химках». Потом рассказывал, что у них с Талалаевым уже сложилась тренерская связка.

Transfermarkt указывает, что Юрий Нагайцев все время работал только с Талалаевым. Он родился в 1973 году, был профессиональным футболистом. В фильме «Ахмата» рассказывается, что Нагайцев играл в профессиональных клубах Латвии. Потом работал там спортивным директором. Сейчас Нагайцев имеет тренерскую лицензию.

Юрий Нагайцев был и спортивным директором в школе «Локомотива». Говорил в момент назначения: «Я хочу, чтобы у школы «Локомотива» появилась собственная узнаваемая методика, как, например, у школы голландского «Аякса». Нагайцев считает, что в те годы внедрил в клуб новые методики. Пересекался с Тугаревым, Лысцовым и другими игроками.

Сейчас Нагайцев полноценно помогает Талалаеву в «Ахмате». Полная история карьеры Нагайцева – в этом мини-фильме: