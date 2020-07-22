Запасной вратарь «Ахмата» сыграл впервые за год – и пропустил 4 гола 😭
«Ахмат» в последнем туре РПЛ встречался с «Краснодаром», и в его воротах появился 22-летний Александр Мелихов.
Что известно о Мелихове:
- В «Ахмате» он с июля – перешел за 100 тысяч евро, подписал 5-летний контракт. До этого был в «Томи» и «Новокузнецке».
- Для Мелихова это был дебютный матч за «Ахмат». Во всех остальных он сидел в запасе под Городовым.
- Мелихов вызывается в молодежную сборную России.
- Самый яркий момент в карьере: в 2017-м из-за нехватки футболистов у «Томи» Мелихов дебютировал в матче с ЦСКА и сразу же пропустил 4 мяча. После игры его в подтрибунном помещение утешал Акинфеев – подарил свитер и пожелал успехов в карьере.
Ироничное совпадение: первый матч в РПЛ и первый матч за «Ахмат» – и там, и там в ворота Мелихова влетели 4 безответных мяча. Правда, в игре с «Краснодаром» его ошибок было больше. Разбираем каждый мяч, пропущенный Мелиховым.
Гол №1. Мелихов неудачно вышел из ворот, и Берг перебросил его.
Гол №2. Мелихов снова неудачно вышел. Кабелла красиво разобрался.
Гол №3. Этот эпизод нельзя назвать чисто ошибкой Мелихова. «Краснодар» спокойно прошел всю оборону «Ахмата».
Гол №4. Берг оформляет дубль, забив похожий гол: Мелихов ужасно играет на выходе, и Берг забивает в пустые ворота.
Три гола из четырех – привоз вратаря. Такой себе дебют за команду.