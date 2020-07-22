Александр Мелихов
РПЛ
Футбол
Краснодар
Ахмат
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#Александр Мелихов #Футбол #РПЛ #Краснодар #Ахмат

Запасной вратарь «Ахмата» сыграл впервые за год – и пропустил 4 гола 😭

22 июля, 21:48

ютуб-канал «Ахмата»

«Ахмат» в последнем туре РПЛ встречался с «Краснодаром», и в его воротах появился 22-летний Александр Мелихов.

Что известно о Мелихове:

  • В «Ахмате» он с июля – перешел за 100 тысяч евро, подписал 5-летний контракт. До этого был в «Томи» и «Новокузнецке».
  • Для Мелихова это был дебютный матч за «Ахмат». Во всех остальных он сидел в запасе под Городовым.
  • Мелихов вызывается в молодежную сборную России.
  • Самый яркий момент в карьере: в 2017-м из-за нехватки футболистов у «Томи» Мелихов дебютировал в матче с ЦСКА и сразу же пропустил 4 мяча. После игры его в подтрибунном помещение утешал Акинфеев – подарил свитер и пожелал успехов в карьере.

Ироничное совпадение: первый матч в РПЛ и первый матч за «Ахмат» – и там, и там в ворота Мелихова влетели 4 безответных мяча. Правда, в игре с «Краснодаром» его ошибок было больше. Разбираем каждый мяч, пропущенный Мелиховым.

Гол №1. Мелихов неудачно вышел из ворот, и Берг перебросил его.

Гол №2. Мелихов снова неудачно вышел. Кабелла красиво разобрался.

Гол №3. Этот эпизод нельзя назвать чисто ошибкой Мелихова. «Краснодар» спокойно прошел всю оборону «Ахмата».

Гол №4. Берг оформляет дубль, забив похожий гол: Мелихов ужасно играет на выходе, и Берг забивает в пустые ворота.

Три гола из четырех – привоз вратаря. Такой себе дебют за команду.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Как завершался сезон в РПЛ:
Фамейе из «Оренбурга» второй тур подряд встает на колено, празднуя гол. Он первый поддержал движение Black Lives Matter в РПЛ
В вип-ложе ЦСКА сидит кукла Бабаева. В соцсетях пишут, что настоящий разбирается с трансферами ЦСКА
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Djivan
23 июля, 09:28

надо проверить не делал ли он ставки

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