Запасной вратарь «Ахмата» сыграл впервые за год – и пропустил 4 гола 😭

Ироничное совпадение: первый матч в РПЛ и первый матч за «Ахмат» – и там, и там в ворота Мелихова влетели 4 безответных мяча. Правда, в игре с «Краснодаром» его ошибок было больше. Разбираем каждый мяч, пропущенный Мелиховым.

Гол №1. Мелихов неудачно вышел из ворот, и Берг перебросил его.