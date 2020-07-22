Роман Бабаев
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ЦСКА
Тамбов
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#Роман Бабаев #Футбол #РПЛ #ЦСКА #Тамбов

В вип-ложе ЦСКА сидит кукла Бабаева. В соцсетях пишут, что настоящий разбирается с трансферами ЦСКА

22 июля, 20:21

твиттер «Матч ТВ»

Главный момент матча ЦСКА и «Тамбова» – камеры выхватили куклу Романа Бабаева, расположенную на вип-ложе. Обычно на ее месте сидит сам Бабаев, но он не приехал на этот матч.

Видео момента:

Главное предположение, почему вместо настоящего Бабаева последний матч ЦСКА в сезоне посетил игрушечный: Бабаев сейчас вообще не в России – уехал за будущим игроком ЦСКА Адольфо Гайичем.

А теперь шутки.

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Комментарии (2)
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Юрий Алеманов
23 июля, 21:05

Надо сделать похожую куклу только с Гончаренко и выставлять на тренерскую скамью, когда Михалыча дисквалифицируют или он куда-нибудь уедет

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Djivan
24 июля, 09:55

есть ощущение что результаты хуже не станут

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