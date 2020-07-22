Роман Бабаев
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Тамбов
В вип-ложе ЦСКА сидит кукла Бабаева. В соцсетях пишут, что настоящий разбирается с трансферами ЦСКА
22 июля, 20:21
Главный момент матча ЦСКА и «Тамбова» – камеры выхватили куклу Романа Бабаева, расположенную на вип-ложе. Обычно на ее месте сидит сам Бабаев, но он не приехал на этот матч.
Видео момента:
Главное предположение, почему вместо настоящего Бабаева последний матч ЦСКА в сезоне посетил игрушечный: Бабаев сейчас вообще не в России – уехал за будущим игроком ЦСКА Адольфо Гайичем.
А теперь шутки.
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