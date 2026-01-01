Роман Бабаев

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Футбол
У ЦСКА новый председатель совета директоров – это помощник президента РФ
#Максим Орешкин
Все новости
Материалы
В вип-ложе ЦСКА сидит кукла Бабаева. В соцсетях пишут, что настоящий разбирается с трансферами ЦСКА
2
#Роман Бабаев
2
РПЛ расширяют до 18 команд. Есть масса вопросов
#РПЛ
Все материалы