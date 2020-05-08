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ЦСКА
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#Максим Орешкин #РПЛ #ЦСКА #Евгений Гинер #Роман Бабаев

У ЦСКА новый председатель совета директоров – это помощник президента РФ

08 мая 2020, 15:08

Максим Орешкин – помощник Владимира Путина, член наблюдательного совета ВЭБ.РФ. С 2016 по 2020 год он был министром экономического развития России.

Заместителем председателя стал президент клуба Евгений Гинер.

Еще в совет директоров вошли:

  • Старший вице-президент правового блока Игорь Краснов.
  • Вице-президент аппарата председателя Александр Чеботарев.
  • Председатель комитета по городской экономике Александр Плутник.
  • Генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.
  • Генеральный директор клуба Роман Бабаев.
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