Гинер мечтал о чемпионате из частных клубов, а теперь сам передал ЦСКА под управление госкорпорации
У ЦСКА официально сменился владелец. Какие итоги?
- Госкорпорация ВЭБ.РФ забрала 77,63% акций клуба и стала основным владельцем.
- Сформирован новый совет директоров, куда от ЦСКА вошли Гинер и Бабаев.
- Политика развития клуба не поменяется – Евгений Гинер сохраняет управление.
Зачем все это было нужно?
Лучше всего мотивацию ЦСКА и самой госкорпорации объяснил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов: «По сути, переход 77,63% акций ПФК ЦСКА в ВЭБ.РФ – это решение проблемы долга клуба, который «связывал» ему руки и не позволял инвестировать в развитие. Так что это поддержка клуба в непростой экономической ситуации». Евгений Гинер подтвердил, что весь долг ЦСКА реструктурирован.
Как и почему появился этот долг?
В нашем материале мы объясняли полную историю взаимоотношений ЦСКА и госкорпорации ВЭБ.РФ. ЦСКА обратился к ней за деньгами на строительство стадиона. Потом возникли проблемы с их возвращением – построенные активы (особенно бизнес-центр) давали плохую денежную отдачу. ВЭБ не давил, но долг все равно сокращался медленно.
У развития ситуации было три стадии:
- В 2013 году ВЭБ дал ЦСКА кредит на льготных условиях на десять лет (помог Сергей Иванов). В проект стадиона госкорпорация вложила 240 миллионов долларов.
- Потом новый стадион «Арена ЦСКА» переименовали в «ВЭБ Арену». Смену названия не связывают с кредитом, но она плотно завязана на отношениях с ВЭБом.
- Стадион заложили по кредиту, который выдала госкорпорация. Пакет акций тоже был в залоге, поэтому сейчас ВЭБ.РФ ничего за них не платила. Все переходит к ней.
РБК писал, что вместе с процентами и другими займами долг ЦСКА перед госкорпорацией вообще составляет более 300 миллионов долларов. Во время аудита перед сделкой с ВЭБом ЦСКА оценили в 380 миллионов.
Что ВЭБ.РФ сделает с клубом?
Не путаемся: акции ЦСКА не забрали за долги, потому что клуб якобы просрочил возвращение денег. До крайнего срока еще оставалось время, но все понимали – такая ситуация замыкала развитие ЦСКА на ближайшие сезоны. Теперь все по-другому: ВЭБ.РФ выходит на поиск новых инвесторов для клуба, весь долг конвертирован в ценные бумаги, ЦСКА может относительно свободно развиваться.
Номинально в политике действий Гинера никто не ограничивает: ВЭБ никогда не стремился к непосредственному управлению ЦСКА. Игорь Шувалов еще летом 2019-го рассказывал, что вместе с Гинером ведет работу по превращению ЦСКА в топ-клуб. Сам Гинер в феврале пришел к Нобелю в программу «Инсайдеры», где подтвердил: сделка с ВЭБом – временная мера, которая поможет клубу.
Задачей самого ВЭБа на ближайшие несколько лет остается именно привлечение новых инвесторов. Представитель ВЭБа Андрей Самохин даже называл конкретные сроки, когда госкорпорация планирует передачу управления клубом: «В дальнейшем на горизонте от одного до трех лет ВЭБ.РФ совместно с партнерами будет вести работу по привлечению нового стратегического инвестора».
Как сделка с госкорпорацией влияет на восприятие ЦСКА?
Отвечаем тремя высказываниями Гинера.
«Чемпионат» опубликовал выдержку с мнением Гинера из «Инсайдеров»: «Были моменты, когда мы были близки к партнерству с кем-то. К продаже я никогда не был близок. История с ВЭБом не делает нас похожими на «Локомотив», «Зенит». Не думаю, что ВЭБу было бы интересно. Мы будем управлять всем по спортивной части. Нас нельзя приравнивать к клубам, где все решают акционеры государственных корпораций».
Цитата того же Гинера из 2018-го – тогда он призывал сделать все клубы в стране частными: «Я думаю, что, прежде всего, самый главный вопрос, что футбольные клубы должны быть частными. Сегодня происходит обман, когда губернским клубам выделяются федеральные деньги. Раз мы собрались в Госдуме, то надо законодательно принять, ни в одной стране нет государственных клубов».
Мощное выступление Гинера из 2010-го, когда не было никаких кредитов от ВЭБа: «Я считаю, что должен быть закон: футбольный клуб на 75% должен быть частным. Футбол – не самое важное в жизни какой-нибудь бабушки, чтобы на него тратились государственные деньги. Это первое. Второе. У нас наступают такие моменты, когда губернатор приходит к премьер-министру и говорит: помогите, скажите компаниям, чтобы дали нам какие-то деньги.
И я не понимаю, почему. Если вам не по карману, значит, не держите футбольный клуб. А если он действительно необходим, найдите сами спонсоров, договоритесь с бизнесменами, отдайте контроль над клубами. Я убежден, что это будет продолжаться, пока футбольные клубы у нас не станут коммерческими, пока они не будут иметь экономический смысл».