Гинер мечтал о чемпионате из частных клубов, а теперь сам передал ЦСКА под управление госкорпорации

Как сделка с госкорпорацией влияет на восприятие ЦСКА?

Отвечаем тремя высказываниями Гинера.

«Чемпионат» опубликовал выдержку с мнением Гинера из «Инсайдеров»: «Были моменты, когда мы были близки к партнерству с кем-то. К продаже я никогда не был близок. История с ВЭБом не делает нас похожими на «Локомотив», «Зенит» . Не думаю, что ВЭБу было бы интересно. Мы будем управлять всем по спортивной части. Нас нельзя приравнивать к клубам, где все решают акционеры государственных корпораций».

Цитата того же Гинера из 2018-го – тогда он призывал сделать все клубы в стране частными: «Я думаю, что, прежде всего, самый главный вопрос, что футбольные клубы должны быть частными. Сегодня происходит обман, когда губернским клубам выделяются федеральные деньги. Раз мы собрались в Госдуме, то надо законодательно принять, ни в одной стране нет государственных клубов».

Мощное выступление Гинера из 2010-го, когда не было никаких кредитов от ВЭБа: « Я считаю, что должен быть закон: футбольный клуб на 75% должен быть частным . Футбол – не самое важное в жизни какой-нибудь бабушки, чтобы на него тратились государственные деньги. Это первое. Второе. У нас наступают такие моменты, когда губернатор приходит к премьер-министру и говорит: помогите, скажите компаниям, чтобы дали нам какие-то деньги.

И я не понимаю, почему. Если вам не по карману, значит, не держите футбольный клуб. А если он действительно необходим, найдите сами спонсоров, договоритесь с бизнесменами, отдайте контроль над клубами. Я убежден, что это будет продолжаться, пока футбольные клубы у нас не станут коммерческими, пока они не будут иметь экономический смысл».