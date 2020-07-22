Роман Бабаев
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В вип-ложе ЦСКА сидит кукла Бабаева. В соцсетях пишут, что настоящий разбирается с трансферами ЦСКА
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#Роман Бабаев
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РПЛ расширяют до 18 команд. Есть масса вопросов
#РПЛ