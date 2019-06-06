РПЛ расширяют до 18 команд. Есть масса вопросов
Тема расширения Премьер-лиги затрагивается давно. Но, кажется, сегодня это обсуждение подошло к концу. Сначала «Спорт-Экспресс» выступил с заявлением: против расширения РПЛ выступил только «Спартак», остальные клубы проголосовали «за». Чуть позже Роман Бабаев подтвердил, что лига согласилась на расширение.
Владелец «Спартака» Леонид Федун до сегодняшнего дня дважды крайне негативно высказывался относительно расширения. В первый раз он сказал о конкурентноспособных командах: «Сегодня имеем 15-16 клубов, а нужно даже не 18, а 20-22 – с учетом ротации между РПЛ и ФНЛ, – которые станут реально бороться между собой и сохранять у зрителей интерес к турниру. У нас, если брать за основу безупречное финансовое состояние, пока и 16 команд не наблюдается».
Во второй раз Федун заметил: «Поменялось ли мое мнение относительно расширения лиги до 18 команд? Нет, нет, нет. Считаю, что это экономическая глупость».
Лимит, расширение, гостевые квоты билетов
Ближайший исполком РФС ответит на несколько важных вопросов.
Первый – что будет с гостевой квотой билетов? Предполагается, что ее могут уменьшить с 10% от общей вместимости до 7%. Клубы Премьер-лиги аргументировали это тем, что действующая квота завышена. Не самое разумное решение, учитывая то, что, к примеру, на гостевые матчи «Спартака» обычно ездят достаточно болельщиков (в среднем – более 6 тысяч).
Второй – что будет с лимитом? Есть два варианта: «8+17» (8 легионеров и 17 русских в заявке) и «6+5» (на поле в составе одной команды могут выходить не более шести иностранцев). Ориентировочно новый лимит вступит в силу с сезона-2020/21, следующий будет подготовительным.
Третий (самый важный) – как расширение повлияет на проведение сезона РПЛ? Ради этого руководство Премьер-лиги готово немного изменить календарь в следующем сезоне.
При расширении борьба за место в вышке будет выглядеть так:
- В РПЛ напрямую выходят команды, занявшие 1 и 2 места в ФНЛ (как и было).
- Из Премьер-лиги никто не вылетает.
- Команды, занявшие 15 и 16 места в таблице РПЛ, играют стыковые матчи с клубами, занявшими 3 и 4 места в ФНЛ.
Так же сезон-2021 будет немного изменен:
- Начнется раньше, сразу после Евро-2020.
- Закончится позже.
- Клубам РПЛ предстоят поздние матчи, почти под конец декабря. Межсезонье заканчивается раньше, сразу перед началом плей-офф Лиги чемпионов.
- Чередование домашний матч-гостевой матч при таком календаре невозможно. Лига попытается провести зимние матчи в более теплых регионах. Таким образом, изменится календарь, потому что отыграть зимние туры, не жертвуя порядком, просто нельзя.
Какие вопросы есть к РПЛ
Они в основном касаются расширения:
1. Какие гарантии нужно предоставлять клубам ФНЛ, чтобы пройти лицензирование в случае выхода в Премьер-лигу?
2. Что будет с командами, у которых вместимость составляет меньше 10 тысяч? Президент «Урала» Григорий Иванов уже высказался против этого, сказав: «Требование о вместимости стадионов субъективно и не вызвано реальными потребностями государства, зрителей или клубов РПЛ».
3. Как РПЛ будет контролировать календарь? Даже сейчас (когда команд меньше) при составлении туров допускаются такие ошибки, как, например, некоторые зимние матчи играются в холодных регионах.
4.Как расширение РПЛ повлияет на низшие лиги? Будет ли так же увеличено число участников ФНЛ? Поменяется ли формат ПФЛ?
Расширение Премьер-лиги – очень серьезный и рискованный шаг, требующий обдумывания всех деталей. Важно обеспечить конкурентоспособность каждой команды и достойную организацию на всех стадионах лиги. С одной стороны, по такому принципу РПЛ живет уже многие годы. С другой стороны, пример «Анжи» в этом сезоне, когда команда попала в вышку из-за смерти «Амкара», но разваливалась по ходу сезона, доказывает обратное.
В случае выполнения всех необходимых мероприятий РПЛ косвенно приблизится к формату закрытых лиг (МЛС, НХЛ, НБА): когда участники гарантируют нормальное выступление, не заботясь о внутренних проблемах. В противном случае через пару лет мы снова будем обсуждать колоссальные изменения в структуре Лиги.