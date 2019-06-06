РПЛ расширяют до 18 команд. Есть масса вопросов

Тема расширения Премьер-лиги затрагивается давно. Но, кажется, сегодня это обсуждение подошло к концу. Сначала «Спорт-Экспресс» выступил с заявлением: против расширения РПЛ выступил только «Спартак», остальные клубы проголосовали «за». Чуть позже Роман Бабаев подтвердил, что лига согласилась на расширение.

Владелец «Спартака» Леонид Федун до сегодняшнего дня дважды крайне негативно высказывался относительно расширения. В первый раз он сказал о конкурентноспособных командах: «Сегодня имеем 15-16 клубов, а нужно даже не 18, а 20-22 – с учетом ротации между РПЛ и ФНЛ, – которые станут реально бороться между собой и сохранять у зрителей интерес к турниру. У нас, если брать за основу безупречное финансовое состояние, пока и 16 команд не наблюдается».