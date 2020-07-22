Фамейе из «Оренбурга» второй тур подряд встает на колено, празднуя гол. Он первый поддержал движение Black Lives Matter в РПЛ

• Фамейе 23 года, он ганец. И уже четыре года играет в СНГ. До «Оренбурга» были три года в Белоруссии (в «Белшине» и «Динамо Брест»). За два сезона с «Динамо» он выиграл четыре трофея – два Кубка и два Суперкубка.

• Перешел в «Оренбург» прошлым летом. Сыграл за сезон 24 матча и забил 7 голов.

• В пятом туре забил два гола за 9 минут после выхода на замену. Тогда «Оренбург» отыгрался с 0:2 от «Тамбова».

• В Оренбурге у него был клевый момент вне поля. Болельщики клуба организовали Фамейе, его маме и еще одному игроку Мамаду Силле экскурсию по городу.

Они побывали в «Русском подворье» (духовный и культурный центр), в храме при Дмитриевском монастыре, у памятника на границе Европы и Азии. Фотки с мероприятия – кайф: