Джоэль Фамейе
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#Джоэль Фамейе #Футбол #РПЛ #Оренбург

Фамейе из «Оренбурга» второй тур подряд встает на колено, празднуя гол. Он первый поддержал движение Black Lives Matter в РПЛ

22 июля, 21:02

В прошлом туре Фамейе забил «Зениту» – и встал на колено, подняв вверх кулак. 

В этом туре – еще гол, в ворота «Динамо». И снова такое же празднование. После гола его освистали болельщики. 

Так он поддерживает движение Black Lives Matter против насилия в отношении чернокожих. В РПЛ Фамейе пока единственный игрок, кто поддерживает это движение.

• Фамейе 23 года, он ганец. И уже четыре года играет в СНГ. До «Оренбурга» были три года в Белоруссии (в «Белшине» и «Динамо Брест»). За два сезона с «Динамо» он выиграл четыре трофея – два Кубка и два Суперкубка.

• Перешел в «Оренбург» прошлым летом. Сыграл за сезон 24 матча и забил 7 голов.

• В пятом туре забил два гола за 9 минут после выхода на замену. Тогда «Оренбург» отыгрался с 0:2 от «Тамбова».

• В Оренбурге у него был клевый момент вне поля. Болельщики клуба организовали Фамейе, его маме и еще одному игроку Мамаду Силле экскурсию по городу.

Они побывали в «Русском подворье» (духовный и культурный центр), в храме при Дмитриевском монастыре, у памятника на границе Европы и Азии. Фотки с мероприятия – кайф:

Фото на плашках: https://www.instagram.com/premierliga/

Все фото: ВК ФК «Оренбург»
ЕСЛИ НЕ СЛЫШАЛИ, ЧТО ЭТО ЗА ДВИЖЕНИЕ
Вставать на одно колено – это в честь футболиста, который протестовал на гимне США и стал лицом движения Black Lives Matter
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