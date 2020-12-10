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#Ахмат #РПЛ #Футбол #политика #Рамзан Кадыров

«Ахмат» и Кадыров под санкциями США. За что? Какие будут последствия?

10 декабря, 22:20

Министерство финансов США добавило в санкционный список против России сразу несколько новых пунктов:

  • Футбольный «Ахмат»;
  • Компания «Абсолютный Чемпионат Ахмат»;
  • Бойцовский клуб «Ахмат».
  • «Фонд имени Ахмата Кадырова»;
  • ООО «Чеченские минеральные воды»;
  • ООО «Мегастройинвест».
  • И т.д.

Еще Минфин США включил в список санкций Рамзана Кадырова. По списку «акта Магнитского».

официальный сайт «Ахмата»

Напомните, что там за закон имени Магнитского?

Сергей Магнитский – бывший российский аудитор, который заявлял о схемах для масштабного хищения бюджета через незаконный возврат налогов. Магнитский обвинял в этом чиновников и силовиков. Сразу же после обвинений, выдвинутых Магнитским, его задержали по делу о пособничестве в неуплате налогов и поместили в изолятор.

Сергей Магнитский был налоговым и юридическим консультантом Harmitage Capital Managment. Главе фонда Уильяму Браудеру обвинения предъявили заочно – он на момент всех событий находился не на территории России.

Магнитский провел 11 месяцев в СИЗО «Бутырская тюрьма». Дальше его матери сообщили, что его перевели в «Матросскую тишину». За неделю до окончания годичного срока, в течение которого Магнитского могли удерживать без суда, он умер. Дело до сих пор не раскрыто.

Смерть Магнитского вызвала мировой резонанс. США в 2012-м приняли закон его имени, который вводит персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.

Под санкциями рассматриваются визовые ограничения и блокировка финансов на территории США.

Список впервые создан в 2013 году.

Russian Look/Global Look Press

Почему затронут Кадыров?

На официальном сайте Минфина США вышел релиз. В нем Рамзан Кадыров обвинен в участии в убийстве Бориса Немцова и в создании политического режима, нарушающего права человека: похищения, пытки, внесудебные разбирательства и злоупотребление властью.

Минфин США объяснил про санкции каждого чеченского актива из списка:

  • «Абсолютный чемпионат «Ахмат», бойцовский клуб «Ахмат», футбольный «Ахмат», «Фонд Ахмата Кадырова» – принадлежат или контролируются Кадыровым.
  • «Мегастройинвест» «Чеченские минеральные воды» – принадлежат или контролируется «Фондом Ахмата Кадырова».
  • Вахит Усмаев (заместитель премьер-министра Чечни), Тимур Дугазаев (представитель Кадырова в Европе), Заяд Сабсаби (представитель Кадырова). Даниил Мартынов (советник Кадырова по личной безопасности) действовали или намеревались действовать в интересах или от имени Кадырова. Прямо или косвенно.
  • Сатиш Симар (тренер Кадырова) действовал в поддержку Кадырова.

официальный сайт «Ахмата»

Так что эти санкции значат для «Ахмата»?

В недавно расследовании структуры финансирования «Ахмата» Sports.ru выяснил, что клуб почти не зарабатывает по статьям «спонсорство» и «билеты» и бюджет пополняется из «Фонда Ахмата Кадырова». Например, в 2019-м «Ахмат» получил дополнительно 600 млн рублей. Фонд активно поощряет игроков премиальными автомобилями и другими ценными призами.

Что это значит для самого клуба? Вероятно, ничего. Скорее всего, официальным представителям запретят въезд на территорию США и заблокируют финансы клуба на территории страны (а их нет).

Эти санкции никак не ограничивают деятельность клуба – все это только в компетенции УЕФА, ФИФА и РПЛ. На его результаты и финансирование санкции также никак не повлияют.

Рамзан Кадыров уже ответил:

телеграм-канал Рамзана Кадырова

Президент «Ахмата» Магомед Даудов сказал:

«Наш клуб никогда не планировал и не планирует проводить в США учебно-тренировочные сборы, выставочные матчи и т.д. Также мы никогда не прибегали к услугам футболистов из США и не планируем приглашать их в свою команду. Что касается финансовой составляющей, то мы не пользуемся услугами американских банков.

Если тем самым они хотели испортить настроение нашей команде сегодня, когда отмечается всемирный день футбола, то у них это не получилось. Наоборот, США в очередной раз продемонстрировала свою слабость».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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