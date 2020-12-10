«Ахмат» и Кадыров под санкциями США. За что? Какие будут последствия?
Министерство финансов США добавило в санкционный список против России сразу несколько новых пунктов:
- Футбольный «Ахмат»;
- Компания «Абсолютный Чемпионат Ахмат»;
- Бойцовский клуб «Ахмат».
- «Фонд имени Ахмата Кадырова»;
- ООО «Чеченские минеральные воды»;
- ООО «Мегастройинвест».
- И т.д.
Еще Минфин США включил в список санкций Рамзана Кадырова. По списку «акта Магнитского».
Напомните, что там за закон имени Магнитского?
Сергей Магнитский – бывший российский аудитор, который заявлял о схемах для масштабного хищения бюджета через незаконный возврат налогов. Магнитский обвинял в этом чиновников и силовиков. Сразу же после обвинений, выдвинутых Магнитским, его задержали по делу о пособничестве в неуплате налогов и поместили в изолятор.
Сергей Магнитский был налоговым и юридическим консультантом Harmitage Capital Managment. Главе фонда Уильяму Браудеру обвинения предъявили заочно – он на момент всех событий находился не на территории России.
Магнитский провел 11 месяцев в СИЗО «Бутырская тюрьма». Дальше его матери сообщили, что его перевели в «Матросскую тишину». За неделю до окончания годичного срока, в течение которого Магнитского могли удерживать без суда, он умер. Дело до сих пор не раскрыто.
Смерть Магнитского вызвала мировой резонанс. США в 2012-м приняли закон его имени, который вводит персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.
Под санкциями рассматриваются визовые ограничения и блокировка финансов на территории США.
Список впервые создан в 2013 году.
Почему затронут Кадыров?
На официальном сайте Минфина США вышел релиз. В нем Рамзан Кадыров обвинен в участии в убийстве Бориса Немцова и в создании политического режима, нарушающего права человека: похищения, пытки, внесудебные разбирательства и злоупотребление властью.
Минфин США объяснил про санкции каждого чеченского актива из списка:
- «Абсолютный чемпионат «Ахмат», бойцовский клуб «Ахмат», футбольный «Ахмат», «Фонд Ахмата Кадырова» – принадлежат или контролируются Кадыровым.
- «Мегастройинвест» «Чеченские минеральные воды» – принадлежат или контролируется «Фондом Ахмата Кадырова».
- Вахит Усмаев (заместитель премьер-министра Чечни), Тимур Дугазаев (представитель Кадырова в Европе), Заяд Сабсаби (представитель Кадырова). Даниил Мартынов (советник Кадырова по личной безопасности) действовали или намеревались действовать в интересах или от имени Кадырова. Прямо или косвенно.
- Сатиш Симар (тренер Кадырова) действовал в поддержку Кадырова.
Так что эти санкции значат для «Ахмата»?
В недавно расследовании структуры финансирования «Ахмата» Sports.ru выяснил, что клуб почти не зарабатывает по статьям «спонсорство» и «билеты» и бюджет пополняется из «Фонда Ахмата Кадырова». Например, в 2019-м «Ахмат» получил дополнительно 600 млн рублей. Фонд активно поощряет игроков премиальными автомобилями и другими ценными призами.
Что это значит для самого клуба? Вероятно, ничего. Скорее всего, официальным представителям запретят въезд на территорию США и заблокируют финансы клуба на территории страны (а их нет).
Эти санкции никак не ограничивают деятельность клуба – все это только в компетенции УЕФА, ФИФА и РПЛ. На его результаты и финансирование санкции также никак не повлияют.
Рамзан Кадыров уже ответил:
Президент «Ахмата» Магомед Даудов сказал:
«Наш клуб никогда не планировал и не планирует проводить в США учебно-тренировочные сборы, выставочные матчи и т.д. Также мы никогда не прибегали к услугам футболистов из США и не планируем приглашать их в свою команду. Что касается финансовой составляющей, то мы не пользуемся услугами американских банков.
Если тем самым они хотели испортить настроение нашей команде сегодня, когда отмечается всемирный день футбола, то у них это не получилось. Наоборот, США в очередной раз продемонстрировала свою слабость».