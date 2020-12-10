«Ахмат» и Кадыров под санкциями США. За что? Какие будут последствия?

Напомните, что там за закон имени Магнитского?

Сергей Магнитский – бывший российский аудитор, который заявлял о схемах для масштабного хищения бюджета через незаконный возврат налогов. Магнитский обвинял в этом чиновников и силовиков. Сразу же после обвинений, выдвинутых Магнитским, его задержали по делу о пособничестве в неуплате налогов и поместили в изолятор.

Сергей Магнитский был налоговым и юридическим консультантом Harmitage Capital Managment. Главе фонда Уильяму Браудеру обвинения предъявили заочно – он на момент всех событий находился не на территории России.

Магнитский провел 11 месяцев в СИЗО «Бутырская тюрьма». Дальше его матери сообщили, что его перевели в «Матросскую тишину». За неделю до окончания годичного срока, в течение которого Магнитского могли удерживать без суда, он умер. Дело до сих пор не раскрыто.

Смерть Магнитского вызвала мировой резонанс. США в 2012-м приняли закон его имени, который вводит персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.

Под санкциями рассматриваются визовые ограничения и блокировка финансов на территории США.

Список впервые создан в 2013 году.