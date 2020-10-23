Представитель «Ахмата» избил судью на матче молодежек. Имя неизвестно (но есть инсайд). Версия клуба – это фанат

У «СЭ» такая информация: на судью напали несколько человек. Сначала они ударили его в пах, позже – по ногам. Когда судья уходил в подтрибунку, они толкали его в спину.

Эти же люди после игры ломились в судейскую.

Что будет дальше. РПЛ пообещала расследование. «Ахмат» заявляет, что клуб невиновен

Уже есть реакция от клубов:

1. «Спартак» осудил действия нападавших. «Мы осуждаем насилие в любом его проявлении. Подобным случаям нет места ни в футболе, ни в жизни», – сказал директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

2. «Ахмат» сказал, что на судью «пытался оказать физическое воздействие» выбежавший фанат. Клуб пообещал, что проведет внутреннее расследование и разберется с сотрудниками, которые виноваты в том, что фанат выбежал на поле.

РПЛ пообещала, что совместно с РФС проведет расследование и накажет виновных.

Что за судья

Этот матч – второй среди молодежных команд в карьере Богдана Головко. Раньше он был линейным арбитром. А до этого судил различные футбольные турниры в Крыму. Вот его профиль на сайте Крымского Футбольного Союза. Там говорится, что Головко работал главным судьей в сумме в 54 матчах, в которых показал 258 желтых карточек.

Это не первая разборка в карьере Головко. Год назад он судил матч «Севастополя» и «Таврии», в котором произошла драка. Этим делом даже заинтересовалась полиция.

А с «Ахматом» раньше случались подобные неприятности

Да, случались. Например: