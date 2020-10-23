Представитель «Ахмата» избил судью на матче молодежек. Имя неизвестно (но есть инсайд). Версия клуба – это фанат
Этот материал будет обновляться с появлением новых фактов.
В матче молодежек «Ахмата» и «Спартака» сразу после финального свистка к арбитру Богдану Головко подошли неизвестные и несколько раз ударили.
Кто и за что ударил
Пока не очень ясно. Телеграм-канал РПЛ пишет, что на судью напал представитель «Ахмат», но не называется имени. BAZA дополняет информацию инсайдом: на судью напал сотрудник службы безопасности «Ахмата» Сайд-Хусейн Алханов. Это сын советника Рамзана Кадырова по спорту. Алханова, по данным Baza, заметили очевидцы.
В конце матча Головко удалил игрока «Ахмата» за толчок соперника. В этом же эпизоде он показал красную карточку сотруднику клуба.
На видео с трансляцией матча видно, как после финального свистка к судье приближается неизвестный. Оценить дальнейшее действие нападавшего нельзя, потому что трансляция на моменте приближения к судье заканчивается.
У «СЭ» такая информация: на судью напали несколько человек. Сначала они ударили его в пах, позже – по ногам. Когда судья уходил в подтрибунку, они толкали его в спину.
Эти же люди после игры ломились в судейскую.
Что будет дальше. РПЛ пообещала расследование. «Ахмат» заявляет, что клуб невиновен
Уже есть реакция от клубов:
1. «Спартак» осудил действия нападавших. «Мы осуждаем насилие в любом его проявлении. Подобным случаям нет места ни в футболе, ни в жизни», – сказал директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.
2. «Ахмат» сказал, что на судью «пытался оказать физическое воздействие» выбежавший фанат. Клуб пообещал, что проведет внутреннее расследование и разберется с сотрудниками, которые виноваты в том, что фанат выбежал на поле.
РПЛ пообещала, что совместно с РФС проведет расследование и накажет виновных.
Что за судья
Этот матч – второй среди молодежных команд в карьере Богдана Головко. Раньше он был линейным арбитром. А до этого судил различные футбольные турниры в Крыму. Вот его профиль на сайте Крымского Футбольного Союза. Там говорится, что Головко работал главным судьей в сумме в 54 матчах, в которых показал 258 желтых карточек.
Это не первая разборка в карьере Головко. Год назад он судил матч «Севастополя» и «Таврии», в котором произошла драка. Этим делом даже заинтересовалась полиция.
А с «Ахматом» раньше случались подобные неприятности
Да, случались. Например:
- В 2019-м они зарубились с молодежкой «Арсенала».
- В 2011-м массовой дракой закончился матч тогда еще «Терека» и «Краснодара». В ходе потасовки особенно пострадал Спартак Гогниев.