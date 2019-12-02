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Ахмат
Грозный
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Сайт
fc-akhmat.ru
Страна
Россия
Стадион
Ахмат-Арена
Тренер
Игорь Шалимов
И. Шалимов
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Шалимов говорит про нытиков и дармоедов. Но сам жаловался в медиа и провалил работу
#Игорь Шалимов
04 мая, 14:45
Как тренироваться дома. Советуют профессиональные футболисты
#Футбол
13 апреля, 09:10
РПЛ продолжается не без проблем: звук заметно отставал от картинки на игре «Ахмат» – «Динамо»
#РПЛ
13 марта, 21:07
«Локомотив» за 2,5 года ни разу не проиграл (!!!) в РПЛ, когда Эдер забивал
#Эдер
08 марта, 20:58
Фанаты «Зенита» разделись по пояс в Грозном и чуть не получили от местных. Погасить конфликт помогли игроки
#Кубок России
04 марта, 23:34
У клубов РПЛ большие проблемы с новым лимитом – купить новичков летом будет тяжело
#РПЛ
08 февраля, 19:20
Важные мелочи 18-го тура РПЛ. Ранняя замена Азмуна и любимый соперник Лесового
#РПЛ
02 декабря 2019, 21:30
Важные мелочи 17-го тура РПЛ. Достижение Новикова в «Динамо», вратарский дебют в «Сочи»
#РПЛ
24 ноября 2019, 21:55
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