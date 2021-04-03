«Краснодар» расстреливают весь сезон: уже в восьмом матче пропускают по 3+

Почему не увольняют Мусаева? Что он сам говорит об отставке?

8 марта «Спартак» вынес «Краснодар». После этого журналисты логично спросили Владимира Хашига (гендиректора «Краснодара») об отставке Мусаева. Вот его ультимативный ответ:

«В год пандемии, в борьбе с болезнью и травмами, наш клуб впервые в его короткой истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. И считаем, что достойно там выступил, выйдя по итогам в евровесну. И во всем этом есть безусловная заслуга Мурада Мусаева. Мусаева и игроков команды. Как и в том, что происходит сейчас.

Так что не нужно разделять ответственность между тренером и игроками, они вместе выигрывают и проигрывают. Если вам нужна официальная позиция руководства клуба: Мурад Мусаев, даже если проиграет все оставшиеся до конца чемпионата игры, уволен не будет и продолжит работу с командой».

Самого Мусаева тоже спрашивали об увольнении. Его слова:

• «Отставка? Это вопрос к руководству, я сегодня не готов на него ответить» (слова после «Спартака»).