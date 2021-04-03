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#Краснодар #РПЛ #Футбол #Ахмат #Мурад Мусаев

«Краснодар» расстреливают весь сезон: уже в восьмом матче пропускают по 3+

03 апреля, 19:54

«Краснодар»«Ахмат» – 0:5. Больно и неожиданно. Это второе поражение «Краснодара» подряд и шестое в 2021-м в восьми матчах. Где-то в этих встречах скрываются причины его вылета из Кубка России и Лиги Европы. Фиаско в матче с «Ахматом» же опустило его на 10-е место в таблице РПЛ.

Вылет в ФНЛ маловероятен, но отрыв от зоны стыков всего 16 очков.

Неприятные результаты для «Краснодара» в этом сезоне стали уже привычной темой

Возьмем за разгромы матчи, в которых «Краснодар» пропускал 3+ мячей. Уф, их было очень много в этом сезоне.

РПЛ:

Лига чемпионов:

Лига Европы:

После разгрома от «Ахмата» Мурад Мусаев прокомментировал плохой счет так:

«Проиграли в первую очередь из-за того, что психологически не были одной командой. Не выполняли необходимый объем в атаке, в обороне, в переключениях. Из этих мелочей сложилось, что пропустили столько. Виноваты в этом только мы сами. Я как тренер отвечаю за результат и те вещи, которые я перечислил. Хочу извиниться перед болельщиками, они не заслуживают такого качества и результата».

Матч завершен
Краснодар
Краснодар
0:5
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Харин 5
Семенов 49
Бериша 51
Бериша 68
Ионов 90

Почему не увольняют Мусаева? Что он сам говорит об отставке?

8 марта «Спартак» вынес «Краснодар». После этого журналисты логично спросили Владимира Хашига (гендиректора «Краснодара») об отставке Мусаева. Вот его ультимативный ответ:

«В год пандемии, в борьбе с болезнью и травмами, наш клуб впервые в его короткой истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. И считаем, что достойно там выступил, выйдя по итогам в евровесну. И во всем этом есть безусловная заслуга Мурада Мусаева. Мусаева и игроков команды. Как и в том, что происходит сейчас.

Так что не нужно разделять ответственность между тренером и игроками, они вместе выигрывают и проигрывают. Если вам нужна официальная позиция руководства клуба: Мурад Мусаев, даже если проиграет все оставшиеся до конца чемпионата игры, уволен не будет и продолжит работу с командой».

Самого Мусаева тоже спрашивали об увольнении. Его слова:

• «Отставка? Это вопрос к руководству, я сегодня не готов на него ответить» (слова после «Спартака»).

официальный сайт «Краснодара»

• «После матча со «Спартаком» я разговаривал с руководством, говорил, что готов оставить пост сегодня же, если так будет лучше для команды. Ответ вы слышали. Дорожу своей работой, это мой клуб, город. Я мечтаю, чтобы дать победы, добыть первые трофеи

Эта ситуация меня категорически не устраивает. Вы думаете, что я сижу спокойно, держусь за место, нахожу аргументы? Понимаю, что когда не выигрываем, это вина тренера, третьего не дано. Но я не могу сейчас говорить о том, о чем должен поговорить с президентом», – это Мусаев сказал после разгрома от «Ахмата».

В группе клуба в вк болельщики такого мнения:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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