«Краснодар» расстреливают весь сезон: уже в восьмом матче пропускают по 3+
«Краснодар» – «Ахмат» – 0:5. Больно и неожиданно. Это второе поражение «Краснодара» подряд и шестое в 2021-м в восьми матчах. Где-то в этих встречах скрываются причины его вылета из Кубка России и Лиги Европы. Фиаско в матче с «Ахматом» же опустило его на 10-е место в таблице РПЛ.
Вылет в ФНЛ маловероятен, но отрыв от зоны стыков всего 16 очков.
Неприятные результаты для «Краснодара» в этом сезоне стали уже привычной темой
Возьмем за разгромы матчи, в которых «Краснодар» пропускал 3+ мячей. Уф, их было очень много в этом сезоне.
РПЛ:
- 1:3 от «Спартака».
- 1:3 от «Зенита».
- 1:6 от «Спартака».
- 2:3 от «Динамо».
- 0:5 от «Ахмата».
Лига чемпионов:
Лига Европы:
- 2:3 от «Динамо» З.
После разгрома от «Ахмата» Мурад Мусаев прокомментировал плохой счет так:
«Проиграли в первую очередь из-за того, что психологически не были одной командой. Не выполняли необходимый объем в атаке, в обороне, в переключениях. Из этих мелочей сложилось, что пропустили столько. Виноваты в этом только мы сами. Я как тренер отвечаю за результат и те вещи, которые я перечислил. Хочу извиниться перед болельщиками, они не заслуживают такого качества и результата».
Почему не увольняют Мусаева? Что он сам говорит об отставке?
8 марта «Спартак» вынес «Краснодар». После этого журналисты логично спросили Владимира Хашига (гендиректора «Краснодара») об отставке Мусаева. Вот его ультимативный ответ:
«В год пандемии, в борьбе с болезнью и травмами, наш клуб впервые в его короткой истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. И считаем, что достойно там выступил, выйдя по итогам в евровесну. И во всем этом есть безусловная заслуга Мурада Мусаева. Мусаева и игроков команды. Как и в том, что происходит сейчас.
Так что не нужно разделять ответственность между тренером и игроками, они вместе выигрывают и проигрывают. Если вам нужна официальная позиция руководства клуба: Мурад Мусаев, даже если проиграет все оставшиеся до конца чемпионата игры, уволен не будет и продолжит работу с командой».
Самого Мусаева тоже спрашивали об увольнении. Его слова:
• «Отставка? Это вопрос к руководству, я сегодня не готов на него ответить» (слова после «Спартака»).
• «После матча со «Спартаком» я разговаривал с руководством, говорил, что готов оставить пост сегодня же, если так будет лучше для команды. Ответ вы слышали. Дорожу своей работой, это мой клуб, город. Я мечтаю, чтобы дать победы, добыть первые трофеи
Эта ситуация меня категорически не устраивает. Вы думаете, что я сижу спокойно, держусь за место, нахожу аргументы? Понимаю, что когда не выигрываем, это вина тренера, третьего не дано. Но я не могу сейчас говорить о том, о чем должен поговорить с президентом», – это Мусаев сказал после разгрома от «Ахмата».
В группе клуба в вк болельщики такого мнения: