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Джордан Ларссон
Ахмат
«Спартаку» снова отменили голы (два!). Теперь за руку и офсайд
14 августа, 20:53
Вы помните:
- «Спартак» упустил победу над «Сочи» из-за неверно назначенного пенальти.
- Леонид Федун пригрозил снять команду с чемпионата.
- Летом ВАР регулярно отменял спартаковские голы.
Второй тур против «Ахмата»,и точный удар Джордана Ларссона на 17-й минуте. С телекартинки казалось, что отменить этот гол точно невозможно, но ВАР проверил.
И зафиксировал попадание мяча в руку Ларссона. По правилам – любое касание атакующим игроком мяча рукой считается фолом:
«Спартак» сначала отреагировал цитатой судьи Василия Казарцева во время проверки эпизода с пенальти в игре с «Сочи», а затем озвучил решение ВАР.
Ожидаемое оживление в соцсетях:
«Спартаку» еще и второй гол не засчитали судьи. Но с ним все ясно – офсайд у Джикии был явный в момент скидки мяча на него.
«Спартак» забил два гола, но после первого тайма счет 0:0.
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