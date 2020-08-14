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#Спартак #РПЛ #Футбол #Ахмат #Джордан Ларссон

«Спартаку» снова отменили голы (два!). Теперь за руку и офсайд

14 августа, 20:53

Твиттер «Спартака»

Вы помните:

  • «Спартак» упустил победу над «Сочи» из-за неверно назначенного пенальти.
  • Леонид Федун пригрозил снять команду с чемпионата.
  • Летом ВАР регулярно отменял спартаковские голы.

Второй тур против «Ахмата»,и точный удар Джордана Ларссона на 17-й минуте. С телекартинки казалось, что отменить этот гол точно невозможно, но ВАР проверил.

И зафиксировал попадание мяча в руку Ларссона. По правилам – любое касание атакующим игроком мяча рукой считается фолом:

Скриншоты с трансляции

«Спартак» сначала отреагировал цитатой судьи Василия Казарцева во время проверки эпизода с пенальти в игре с «Сочи», а затем озвучил решение ВАР.

Ожидаемое оживление в соцсетях:

«Спартаку» еще и второй гол не засчитали судьи. Но с ним все ясно – офсайд у Джикии был явный в момент скидки мяча на него.

Скриншоты с трансляции

«Спартак» забил два гола, но после первого тайма счет 0:0.

Вся жесть первого тура
За что судья поставил два пенальти в ворота «Спартака»
Федун уже хотел снять «Спартак» с чемпионата – это было в 2013-м, и тоже из-за судейства
Казарцев и Еськов пришли на «Матч ТВ» и объяснились по второму пенальти. Канал показал их переговоры
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