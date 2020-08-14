«Спартаку» снова отменили голы (два!). Теперь за руку и офсайд

Вы помните:

«Спартак» упустил победу над «Сочи» из-за неверно назначенного пенальти.

Леонид Федун пригрозил снять команду с чемпионата.

Летом ВАР регулярно отменял спартаковские голы.

Второй тур против «Ахмата»,и точный удар Джордана Ларссона на 17-й минуте. С телекартинки казалось, что отменить этот гол точно невозможно, но ВАР проверил.

И зафиксировал попадание мяча в руку Ларссона. По правилам – любое касание атакующим игроком мяча рукой считается фолом: