Федун уже хотел снять «Спартак» с чемпионата – это было в 2013-м, и тоже из-за судейства
Сезон-2020/21 стартовал для «Спартака» игрой против «Сочи» (2:2). В этом матче арбитр Казарцев поставил в ворота «Спартака» два пенальти. Леонид Федун отреагировал жестко – сказал, что на следующий день «Спартак» снимется с чемпионата России. В истории РПЛ подобное заявление от Федуна уже мелькало – тогда все тоже было связано именно с работой арбитров.
В апреле 2013-го ЦСКА принимал «Спартак» Валерия Карпина. Из той игры в составе «Спартака» не осталось вообще никого. Зато Леонид Федун матч наверняка помнит: «Спартак» вел 2:0 после голов Макгиди и Ари, а потом закончил игру со счетом 2:2. Тогда «Спартак» получил два пенальти в свои ворота. Дзагоев реализовал один из них на 90-й минуте, другой удар смазал Вагнер.
Сразу после матча Леонид Федун обвинил судью Сергея Карасева в том, что тот ломал игру и принимал решения в пользу ЦСКА: «На мой взгляд, судейство было традиционным. Когда судья, скажем так, старается быть благосклонным в отношении наших соперников». Он же потом сказал, что пенальти надо рассматривать отдельно – вся суть именно в последовательности решений.
За два года до этого матча Федун уже психовал из-за судейства Карасева: «Такого судейства не припомню с времен бандитских 90-х! И сделаю все, чтобы Карасев больше не работал главным арбитром». Игра в 2013-м стала для Карасева одним из многих матчей с участием «Спартака», где он потом был главным. Никакие угрозы от Федуна в его сторону так и не сбылись.
На эмоциях Леонид Федун сказал еще одну фразу, которая звучала громче терок с Карасевым: «На очередном заседании я поставлю принципиальный вопрос: либо будем приглашать независимых судей, либо пусть нам пишут «баранку» – 0:3. Мы отказываемся играть при подобной системе судейства. Гнойник надо вырезать. Иначе это будет продолжаться бесконечно».
Суть предложения Федуна была в том, чтобы на топ-матчах Премьер-лиги работали зарубежные арбитры. Он даже предлагал компромиссное решение: каждый сезон клуб РПЛ имеет право дважды позвать арбитра-иностранца за свой счет. Валерий Карпин идею Федуна поддержал. Мысль такая: если играют легионеры, то почему легионером не может быть судья?
Тот «Спартак» продвигал мысль, которая в РПЛ уже пробовалась на практике. Судьи-иностранцы регулярно назначались на российские матчи с 2005 по 2007 год. В эти сроки они отсудили 18 игр, в восьми из них участвовал «Спартак». Маркус Мерк, Ундиано Мальенко, Мехуто Гонсалес – все эти арбитры европейского топ-уровня отработали по одной игре в Премьер-лиге.
Потом иностранные судьи в России уже не появлялись. В 2020-м глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи отверг любые идеи по их приглашению. «Спартак» из 2013-го с чемпионата так и не снялся. Зато сезон-2019/20 закончил на той же волне разговоров о последовательном судействе и ошибках в обе стороны. Почти повторение слов Федуна по Карасеву.