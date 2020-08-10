Федун уже хотел снять «Спартак» с чемпионата – это было в 2013-м, и тоже из-за судейства

Сезон-2020/21 стартовал для «Спартака» игрой против «Сочи» (2:2). В этом матче арбитр Казарцев поставил в ворота «Спартака» два пенальти. Леонид Федун отреагировал жестко – сказал, что на следующий день «Спартак» снимется с чемпионата России. В истории РПЛ подобное заявление от Федуна уже мелькало – тогда все тоже было связано именно с работой арбитров.

В апреле 2013-го ЦСКА принимал «Спартак» Валерия Карпина. Из той игры в составе «Спартака» не осталось вообще никого. Зато Леонид Федун матч наверняка помнит: «Спартак» вел 2:0 после голов Макгиди и Ари, а потом закончил игру со счетом 2:2. Тогда «Спартак» получил два пенальти в свои ворота. Дзагоев реализовал один из них на 90-й минуте, другой удар смазал Вагнер.

Сразу после матча Леонид Федун обвинил судью Сергея Карасева в том, что тот ломал игру и принимал решения в пользу ЦСКА: «На мой взгляд, судейство было традиционным. Когда судья, скажем так, старается быть благосклонным в отношении наших соперников». Он же потом сказал, что пенальти надо рассматривать отдельно – вся суть именно в последовательности решений.