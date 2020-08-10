Василий Казарцев
РПЛ
Футбол
Джейдон Санчо
Александр Соболев
Райан Гиггз
Спартак
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#Василий Казарцев #РПЛ #Футбол #Спартак #Александр Соболев #Джейдон Санчо #Райан Гиггз

Почему судья дал желтую карточку Соболеву за снятую футболку, когда тот показал майку с фотографией мамы

10 августа, 00:51
Александр Плеханов

ФК «Спартак»

Александр Соболев плакал, когда праздновал гол в ворота «Сочи» (2:2). Он посвятил его маме. Под снятой футболкой у Соболева была майка с фотографией мамы, которая умерла в начале августа. Главный арбитр Василий Казарцев сразу показал желтую карточку Соболеву. За это фанаты и даже бывший арбитр раскритиковали его в соцсетях.

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Казарцев все сделал по правилу, которое существует с 2004 года. Такую поправку ввели перед Евро-2004. Желтая карточка по нему – автоматическое наказание для игрока за все футбольные риски. Под футболкой игроки могут скрывать рекламу или оскорбительные надписи, а сам процесс ее снятия – это еще и момент затяжки времени.

Правило распространяется вообще на любое проявление радости со снятой футболкой. Даже если под ней у футболиста обычная пустая майка или вообще ничего нет. Из-за этого правила случаются и комичные ситуации. В матче «Кардиффа» и «Брайтона» судья не заметил, что Сол Бамба снял футболку во время празднования. Когда спросил у него, Бамба ответил отрицательно.

Рекомендация ФИФА прямо утверждает: «Игроки должны избегать чрезмерного проявления радости на поле». Если бы арбитр не просмотрел момент, Бамба получил бы вторую желтую карточку и удалился. Сам Бамба потом смеялся над этим в интервью, а английские журналисты удивлялись: «Все так просто?»

Бывает, что арбитр перегибает с формальностью – тогда желтая карточка позже отменяется. Так произошло в Германии, где Джейдон Санчо выразил поддержку движению Black Lives Matter. Санчо просто задрал игровую футболку и показал надпись на майке. Судья среагировал и показал ему карточку. Потом ее отменили, потому что Санчо полностью не снял футболку.

Лионель Месси придумал доминирующее празднование. Он снял игровую футболку и показал ее трибунам – так выделил собственную фамилию. Криштиану Роналду повторил подобное уже в другом матче: получил за такой жест желтую карточку, а через пару минут удалился после еще одной.

Судьи смотрят на правило по снятой футболке при любых раскладах – даже если ситуация никак не накаляется. В 2012 году мощная история случилась в Голландии. Гвидетти из «Фейеноорда» забил пенальти, снял футболку и получил за это вторую желтую карточку. «Фейеноорд» остался в меньшинстве, а в конце матча упустил победу. Гвидетти потом очень долго извинялся.

Так выглядел футбол еще до введения этого правила. Райан Гиггз – и его великая радость без футболки:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Другие сюжеты из этого матча
За что судья поставил два пенальти в ворота «Спартака»
Соболев заплакал и отпраздновал гол в майке с фотографией мамы. Она умерла в начале августа
Комментарии (2)
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vladik12
10 августа, 09:15

Казарцев - судья не уровня РПЛ. Это было очевидно еще в 2014.

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Юрий Алеманов
10 августа, 10:35

Не очень понимаю тех, кто кричит, за что Соболеву дали карточку. Правило, есть правило. В перерыве, перед матчем может быть Казарцев подошел бы и выразил поддержку, а РПЛ в итоге эту карточку может отменить, как в случае с Санчо. Конкретно здесь на арбитра незачем быковать.

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#Райан Гиггз