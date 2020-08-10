Почему судья дал желтую карточку Соболеву за снятую футболку, когда тот показал майку с фотографией мамы

Казарцев все сделал по правилу, которое существует с 2004 года. Такую поправку ввели перед Евро-2004. Желтая карточка по нему – автоматическое наказание для игрока за все футбольные риски. Под футболкой игроки могут скрывать рекламу или оскорбительные надписи, а сам процесс ее снятия – это еще и момент затяжки времени.

Правило распространяется вообще на любое проявление радости со снятой футболкой. Даже если под ней у футболиста обычная пустая майка или вообще ничего нет. Из-за этого правила случаются и комичные ситуации. В матче «Кардиффа» и «Брайтона» судья не заметил, что Сол Бамба снял футболку во время празднования. Когда спросил у него, Бамба ответил отрицательно.

Рекомендация ФИФА прямо утверждает: «Игроки должны избегать чрезмерного проявления радости на поле». Если бы арбитр не просмотрел момент, Бамба получил бы вторую желтую карточку и удалился. Сам Бамба потом смеялся над этим в интервью, а английские журналисты удивлялись: «Все так просто?»