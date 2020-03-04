Фанаты «Зенита» разделись по пояс в Грозном и чуть не получили от местных. Погасить конфликт помогли игроки

Стюарды и сотрудники в полевой форме общими усилиями погасили конфликт, им помогали игроки – успокаивать фанатов пошли Городов и Иванов, от «Зенита» – Магомед Оздоев.

Уже через несколько минут матч был продолжен, он спокойно шел до самого конца. «Ахмат» проиграл, но больше известий о конфликтах с тех пор слышно не было.

Все действительно возникло из-за того, что фанаты «Зенита» оголили торсы. «Нужно уважать и чтить традиции. Что касается наших болельщиков, то это их привычное состояние. Надо искать компромисс. Здесь это воспринимается так. В других городах – иначе. Думаю, что не все знали. Любой конфликт нужно решать, нужно уважать друг друга. Это событие не нравится ни мне, ни вам, ни болельщикам», – реакция Сергея Семака.

«Излишняя эмоциональность и недопонимание привели к выбеганию болельщиков грозненской команды на дорожки к гостевой трибуне. Болельщикам абсолютно всех команд нужно всегда с уважением относиться к традициям друг друга. Клубы находятся в тесном контакте, а с нарушителями с обеих сторон будет проведена индивидуальная работа», – сообщили в пресс-службе «Зенита».

Кстати, вход для фанатов «Зенита» на эту игру был бесплатным.

«Ахмат» в твиттере по всему матчу ограничился всего четырьмя постами – о составах, об уходе команд на перерыв, об итоговом счет и о фотоотчете. О конфликтной ситуации – ни слова.