Гончаренко не устал от ошибок Карпова? Опять одни привозы – теперь в дерби
Вадим Карпов дебютировал в ЦСКА в 17 лет. Первый матч – жуть: 1:5 от «Лудогорца» в Лиге Европы. Виктор Гончаренко упрямо доверял молодому защитнику. Возраст, неопытность, все это понятно. Но за осень ошибок у Карпова хватало.
• «Сказал команде атаковать через 17-летнего Карпова, и мы сумели забить», – говорил тренер «Лудогорца». Про 5:1 мы уже сказали.
• В матче с «Ференцварошем» (0:1) автор победного гола опередил именно Карпова.
«С ЦСКА старались создавать моменты в зоне Карпова», – сказал после игры Сергей Ребров.
• В проигранном матче с «Динамо» жуткая ошибка, из-за которой ЦСКА чуть не пропустил.
• В матче с «Зенитом» автора гола Ерохина не успел закрыть именно Карпов.
• В игре с «Сочи» Карпов привез пенальти, сбив Мостового.
Два официальных матча в 2020 году – уже ошибки.
В игре с «Уралом» Карпов не дотянулся до Бикфалви, и тот расстрелял ворота Акинфеева. ЦСКА еле спасся от поражения в конце матча.
В дерби со «Спартаком» только за первые 20 минут ошибки Карпова могли решить исход матча. Сначала Понсе удвоил счет из-под него. Соболев принял неудобную передачу и легко ушел от защитника.
А затем его опредил Понсе и точно пробил.
Вот так – в динамике:
А потом Соболев при 2:1 не сделал разницу больше, что удивительно – Карпов в этом противоборстве просто ушел от соперника ему за спину. На счастье ЦСКА удар у Соболева вблизи вышел крайне слабым.
Но теперь ошибки Карпова в огненном четвертьфинале вряд ли кто-то вспомнит отдельно – ЦСКА еще в первом тайме отыграл два гола у «Спартака» – 2:2.
«У него очень правильный характер», – слова Виктора Гончаренко. «Карпов – еще молодой футболист, поэтому с ним мы обговариваем отдельные вещи. Стадия роста для него нормальное явление», – спокоен Сергей Овчинников. ЦСКА продолжает доверять юному защитнику. Но сквозь ошибки, количество которых у Карпова не уменьшается.