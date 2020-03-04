Гончаренко не устал от ошибок Карпова? Опять одни привозы – теперь в дерби

Вадим Карпов дебютировал в ЦСКА в 17 лет. Первый матч – жуть: 1:5 от «Лудогорца» в Лиге Европы. Виктор Гончаренко упрямо доверял молодому защитнику. Возраст, неопытность, все это понятно. Но за осень ошибок у Карпова хватало.

• «Сказал команде атаковать через 17-летнего Карпова, и мы сумели забить», – говорил тренер «Лудогорца». Про 5:1 мы уже сказали.

• В матче с «Ференцварошем» (0:1) автор победного гола опередил именно Карпова.

«С ЦСКА старались создавать моменты в зоне Карпова», – сказал после игры Сергей Ребров.

• В проигранном матче с «Динамо» жуткая ошибка, из-за которой ЦСКА чуть не пропустил.