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#Вадим Карпов #Футбол #Спартак #ЦСКА #Кубок России

Гончаренко не устал от ошибок Карпова? Опять одни привозы – теперь в дерби

04 марта, 20:25

Вадим Карпов дебютировал в ЦСКА в 17 лет. Первый матч – жуть: 1:5 от «Лудогорца» в Лиге Европы. Виктор Гончаренко упрямо доверял молодому защитнику. Возраст, неопытность, все это понятно. Но за осень ошибок у Карпова хватало.

• «Сказал команде атаковать через 17-летнего Карпова, и мы сумели забить», – говорил тренер «Лудогорца». Про 5:1 мы уже сказали.

• В матче с «Ференцварошем» (0:1) автор победного гола опередил именно Карпова. 
«С ЦСКА старались создавать моменты в зоне Карпова», – сказал после игры Сергей Ребров.

• В проигранном матче с «Динамо» жуткая ошибка, из-за которой ЦСКА чуть не пропустил.

• В матче с «Зенитом» автора гола Ерохина не успел закрыть именно Карпов.

• В игре с «Сочи» Карпов привез пенальти, сбив Мостового.

Два официальных матча в 2020 году – уже ошибки.

В игре с «Уралом» Карпов не дотянулся до Бикфалви, и тот расстрелял ворота Акинфеева. ЦСКА еле спасся от поражения в конце матча.

В дерби со «Спартаком» только за первые 20 минут ошибки Карпова могли решить исход матча. Сначала Понсе удвоил счет из-под него. Соболев принял неудобную передачу и легко ушел от защитника.

Скриншот с трансляции

Скриншот с трансляции

А затем его опредил Понсе и точно пробил.

Скриншот с трансляции

Скриншот с трансляции

Вот так – в динамике:

А потом Соболев при 2:1 не сделал разницу больше, что удивительно – Карпов в этом противоборстве просто ушел от соперника ему за спину. На счастье ЦСКА удар у Соболева вблизи вышел крайне слабым.

Скриншот с трансляции

Но теперь ошибки Карпова в огненном четвертьфинале вряд ли кто-то вспомнит отдельно – ЦСКА еще в первом тайме отыграл два гола у «Спартака» – 2:2.

«У него очень правильный характер», – слова Виктора Гончаренко. «Карпов – еще молодой футболист, поэтому с ним мы обговариваем отдельные вещи. Стадия роста для него нормальное явление», – спокоен Сергей Овчинников. ЦСКА продолжает доверять юному защитнику. Но сквозь ошибки, количество которых у Карпова не уменьшается.

Все фото: Твиттер «Спартака»
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