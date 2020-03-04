Жирков в 36 лет тащит для «Зенита» победы и вколачивает красоту 🗿
«Зенит» пропустил на 59-й минуте четвертьфинального матча Кубка России от «Ахмата». 0:1 за полчаса до конца в Грозном при отсутствии Дзюбы и Азмуна – так себе перспектива.
Спасение пришло в замене – Жирков вышел вместо Ерохина. В итоге «Зенит» и «Ахмат» играли еще целый час – 90 минут плюс овертайм.
Счет сравнял Ригони после умной передачи Жиркова.
В овертайме после розыгрыша углового Жирков забил победный мяч.
Жирков не всегда выходит в стартовом составе «Зенита», он отыграл лишь один полный матч – с тульским «Арсеналом». Это уже вопрос физических кондиций. В остальном – для него по-прежнему нет ничего невозможного.
Отдать ассист на первый гол «Зенита» в сезоне? Никаких проблем:
Грохнуть решающий гол из-за пределов штрафной принципиальному сопернику. Без вопросов:
Можно и не самому принципиальному, но чтобы мощно, красиво и запомнилось? Легко:
Аккуратно отправить мяч партнеру, чтобы тот успокоил интригу в матче? Да пожалуйста:
А на опыте отдать предголевой пас (опять же на решающий гол)? Сколько угодно:
Контракт Жиркова с «Зенитом» истекает в конце июня. «Решение будет принято летом. И ситуация плюс-минус одна и та же, что в последние годы – все зависит от состояния Юрия и его мотивации продолжать играть в футбол», – писал в телеграме журналист Сергей Егоров. Возможно, четвертьфинальный матч на Кубок поможет принять решение обеим сторонам.