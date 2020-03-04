Жирков в 36 лет тащит для «Зенита» победы и вколачивает красоту 🗿

«Зенит» пропустил на 59-й минуте четвертьфинального матча Кубка России от «Ахмата». 0:1 за полчаса до конца в Грозном при отсутствии Дзюбы и Азмуна – так себе перспектива.

Спасение пришло в замене – Жирков вышел вместо Ерохина. В итоге «Зенит» и «Ахмат» играли еще целый час – 90 минут плюс овертайм.

Счет сравнял Ригони после умной передачи Жиркова.