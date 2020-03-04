Юрий Жирков
Кубок России
Футбол
Зенит
Поделиться:
Комментарии:
0
#Юрий Жирков #Футбол #Зенит #Кубок России

Жирков в 36 лет тащит для «Зенита» победы и вколачивает красоту 🗿

04 марта, 21:25

«Зенит» пропустил на 59-й минуте четвертьфинального матча Кубка России от «Ахмата». 0:1 за полчаса до конца в Грозном при отсутствии Дзюбы и Азмуна – так себе перспектива.

Спасение пришло в замене – Жирков вышел вместо Ерохина. В итоге «Зенит» и «Ахмат» играли еще целый час – 90 минут плюс овертайм.

Счет сравнял Ригони после умной передачи Жиркова.

В овертайме после розыгрыша углового Жирков забил победный мяч.

Жирков не всегда выходит в стартовом составе «Зенита», он отыграл лишь один полный матч – с тульским «Арсеналом». Это уже вопрос физических кондиций. В остальном – для него по-прежнему нет ничего невозможного.

Отдать ассист на первый гол «Зенита» в сезоне? Никаких проблем:

Грохнуть решающий гол из-за пределов штрафной принципиальному сопернику. Без вопросов:

Можно и не самому принципиальному, но чтобы мощно, красиво и запомнилось? Легко:

Аккуратно отправить мяч партнеру, чтобы тот успокоил интригу в матче? Да пожалуйста:

А на опыте отдать предголевой пас (опять же на решающий гол)? Сколько угодно:

Контракт Жиркова с «Зенитом» истекает в конце июня. «Решение будет принято летом. И ситуация плюс-минус одна и та же, что в последние годы – все зависит от состояния Юрия и его мотивации продолжать играть в футбол», – писал в телеграме журналист Сергей Егоров. Возможно, четвертьфинальный матч на Кубок поможет принять решение обеим сторонам.

Все фото: «Зенит»
Другие истории из Кубка России
Гончаренко не устал от ошибок Карпова? Опять одни привозы – теперь в дерби
Русский футбол по-настоящему вернулся! Матч 1/4 Кубка перенесли из-за плохого поля
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Юрий Жирков
#Футбол
#Зенит
#Кубок России