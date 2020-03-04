Ларссон – мощное оружие Тедеско в Кубке. Дубль «Ростову», победный – ЦСКА (с ассистом вратаря!)

«Смотрел, как играет Ларссон. Если бы у тех людей, кто привозил его, была совесть, они бы его уже забрали и продали, пока есть такая возможность». Покупка Джордана Ларссона осенью возмутила Андрея Тихонова.

«Вот что за игрок Ларссон? Вы мне объясните. Играют вдесятером, когда он на поле», – Сергей Горлукович тоже был сильно недоволен.

«До сих пор не могу понять мотивов приобретения Понсе, Ларссона», – и Александр Мостовой поддержал ветеранов.

Ларссона купили летом, но его голов пришлось подождать. Забивал «Крыльям» в августе, потом отыграл крутой октябрь – пять голов, причем серьезным соперникам, сначала «Краснодару», потом дважды «Локомотиву», а еще два – «Ростову».

Четыре из тех пяти мячей исполнены просто – либо прострел, на который Ларссон резко отреагировал, либо добивание, как с голом «Ростову», где игрок тоже успел молниеносно. А вот гол «Локомотиву» был в какой-то степени похож на тот, что решил судьбу матча Кубка России с ЦСКА.

В игре с «Локо» Бакаев коротко отпасовал ускорившемуся Ларссону – тот убежал от Коломейцева и реализовал момент.