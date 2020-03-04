Джордан Ларссон
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#Джордан Ларссон #Футбол #РПЛ #Спартак

Ларссон – мощное оружие Тедеско в Кубке. Дубль «Ростову», победный – ЦСКА (с ассистом вратаря!)

04 марта, 22:47

«Смотрел, как играет Ларссон. Если бы у тех людей, кто привозил его, была совесть, они бы его уже забрали и продали, пока есть такая возможность». Покупка Джордана Ларссона осенью возмутила Андрея Тихонова.

«Вот что за игрок Ларссон? Вы мне объясните. Играют вдесятером, когда он на поле», – Сергей Горлукович тоже был сильно недоволен.

«До сих пор не могу понять мотивов приобретения Понсе, Ларссона», – и Александр Мостовой поддержал ветеранов.

Ларссона купили летом, но его голов пришлось подождать. Забивал «Крыльям» в августе, потом отыграл крутой октябрь – пять голов, причем серьезным соперникам, сначала «Краснодару», потом дважды «Локомотиву», а еще два – «Ростову».

Четыре из тех пяти мячей исполнены просто – либо прострел, на который Ларссон резко отреагировал, либо добивание, как с голом «Ростову», где игрок тоже успел молниеносно. А вот гол «Локомотиву» был в какой-то степени похож на тот, что решил судьбу матча Кубка России с ЦСКА.

В игре с «Локо» Бакаев коротко отпасовал ускорившемуся Ларссону – тот убежал от Коломейцева и реализовал момент.

Матч с ЦСКА – Ларссон получил длинный пас прямо от Максименко, убежал от споткнувшегося Дивеева и решил эпизод примерно с той же точки. Мяч стал победным.

Ларссон по первым двум матчам – не основа «Спартака». План Тедеско предельно прост: соперника изматывает Александр Соболев, в концовке на замену выходит свежий Ларссон, чтобы терзать защиту на скорости. Так было с «Динамо» (вышел на 83-й), так получилось с ЦСКА (выход на 74-1).

Ларссон – интересная тактическая опция, а для болельщиков «Спартака» теперь еще и ассоциация с важными победами в Кубке, где именно голы форварда были решающими в играх с «Ростовом» и ЦСКА. Понятие «кубковый игрок» в 2006 году заслужил Фернандо Кавенаги – он забивал тогда на стадиях 1/16, 1/8 и 1/2 финала. Через нечто похожее сейчас проходит Ларссон.

И просто еще раз перечислим, кому Ларссон забил все свои семь голов за «Спартак» во всех турнирах.

  • 2 – «Ростову»;
  • 2 – «Локомотиву»;
  • 1 – «Крыльям Советов»;
  • 1 – «Краснодару»;
  • 1 – ЦСКА.

Следующий соперник «Спартака» в Кубке – «Зенит» 23 апреля в полуфинале. Матч состоится в Санкт-Петербурге.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Твиттер «Спартака»
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