РПЛ продолжается не без проблем: звук заметно отставал от картинки на игре «Ахмат» – «Динамо»

Пандемия коронавируса почти не повлияла на проведение 22-го тура РПЛ. Запланировано проведение всех восьми матчей. Ограничения наложены на две игры: «Зенит» – «Урал» – в Санкт-Петербурге не допустят больше тысячи человек, ЦСКА – «Уфа» – не допустит более пяти тысяч фанатов.

Тур открывался пятничным матчем «Ахмат» – «Динамо» в Грозном. В первом тайме команды обменялись голами, на которые комментатор Тимур Журавель будто бы реагировал с двухсекундным опозданием.

Раньше гораздо чаще встречалась другая проблема, когда звук опережал картинку – эмоционально так было тяжело воспринимать опасные моменты и забитые мячи. Лучше, когда проблема обратная – если звук отстает, то гол можно увидеть раньше, чем услышать о нем. Но тоже непривычно: