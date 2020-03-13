РПЛ продолжается не без проблем: звук заметно отставал от картинки на игре «Ахмат» – «Динамо»
Пандемия коронавируса почти не повлияла на проведение 22-го тура РПЛ. Запланировано проведение всех восьми матчей. Ограничения наложены на две игры: «Зенит» – «Урал» – в Санкт-Петербурге не допустят больше тысячи человек, ЦСКА – «Уфа» – не допустит более пяти тысяч фанатов.
Тур открывался пятничным матчем «Ахмат» – «Динамо» в Грозном. В первом тайме команды обменялись голами, на которые комментатор Тимур Журавель будто бы реагировал с двухсекундным опозданием.
Раньше гораздо чаще встречалась другая проблема, когда звук опережал картинку – эмоционально так было тяжело воспринимать опасные моменты и забитые мячи. Лучше, когда проблема обратная – если звук отстает, то гол можно увидеть раньше, чем услышать о нем. Но тоже непривычно:
Счет открыл Роши, а ответный забил Рауш. И тоже с опозданием по звуку:
Во втором тайме проблемы уже не возникало. Комментарий гола Филиппа с пенальти прошел при соответствующей картинке.
«Динамо» выиграло 3:2 (в конце забивали Скопинцев и Глушаков), это первая победа над грозненским клубом с ноября 2014-го. «Динамо» поднялось на шестое место, «Ахмат» остается последним в таблице.